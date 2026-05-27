Volley A2/F: Francesca Bosso chiude il reparto schiacciatrici della Monviso Volley

La 23enne bruinese Francesca Bosso, 175 centimetri, come anticipato da ‘Piazza Pinerolese’, completa il reparto schiacciatrici della Monviso Volley per la prossima stagione di A2.

Affianca Alyssa Enneking (Futura Busto Arsizio), Aurora Pistolesi (Costa Volpino), Bianca Bucciarelli (Concorezzo). Nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Mondovì in B1 e sotto il viso ritroverà il suo coach Claudio Basso, che sarà il vice di Andrea Giovi.

“Indossare questa maglia rappresenta per me un traguardo importante e motivo di grande orgoglio. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura: crescere insieme a uno staff preparato, lottare al fianco delle mie nuove compagne e vivere le emozioni che solo il calore dei nostri tifosi sa regalare. Credo molto in questo progetto e sono pronta a mettermi in gioco, dando il massimo per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi” è il suo commento.