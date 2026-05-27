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Aurora / Vanchiglia | 27 maggio 2026, 13:48

“Torinesi dalla nascita”: al Cecchi Point la festa finale del progetto su ius soli e ius scholae

Studenti protagonisti del percorso promosso da Circoscrizione 7 e Unicef

Giovani e diritti al centro del progetto educativo

Giovani e diritti al centro del progetto educativo

Si concluderà venerdì 29 maggio, dalle 10 alle 12, presso la Casa del Quartiere Cecchi Point, la terza edizione di “Torinesi dalla nascita”, il progetto promosso dalla Circoscrizione 7 insieme a Unicef per riflettere, insieme alle scuole del territorio, sui temi dello ius soli, dello ius scholae, dei diritti e della partecipazione civile.

La mattinata conclusiva vedrà la partecipazione di studenti, insegnanti, famiglie, istituzioni e realtà del territorio in un momento pubblico di restituzione, musica e cittadinanza condivisa. Durante l’evento si terrà la consegna simbolica della cittadinanza civica agli studenti e alle studentesse coinvolti nel progetto, un gesto che richiama il principio affermato dalla Città di Torino: riconoscere come parte della comunità chi nasce, cresce, studia e costruisce il proprio futuro sul territorio cittadino.

Hanno partecipato al percorso oltre 140 studenti e studentesse del Regio Parco, dell’I.C. Torino 2 e dell’Istituto Ilaria Alpi: le classi 3^M e 3^N del Regio Parco, le classi 1^B e 2^B dell’I.C. Torino 2 e le classi 3^A, 3^B e 3^C dell’Istituto Ilaria Alpi SSPG.

Alla giornata prenderanno parte anche i giovani volontari UNICEF Fatima Zahra El Maliani e Anass Hanafi, che durante gli incontri nelle scuole hanno condiviso con gli studenti le proprie esperienze personali e professionali, affrontando il tema della cittadinanza vissuta nella quotidianità, tra diritti, ostacoli e partecipazione.

La mattinata sarà accompagnata dagli interventi istituzionali della Città di Torino e della Circoscrizione 7 e dal concerto di Milo, rapper torinese nato nel 1990 da genitori emigrati dal Congo e cresciuto nel quartiere Barriera di Milano. Attraverso il collettivo “Original Artisti”, Milo utilizza da anni l’hip hop come strumento educativo e sociale nelle scuole, lavorando con ragazze e ragazzi sui temi dell’identità, dell’inclusione e dell’espressione personale.

"Celebrare questa giornata a pochi giorni dal 2 giugno significa lanciare un messaggio preciso: non può esistere una Repubblica davvero fondata sull’uguaglianza se migliaia di ragazze e ragazzi che studiano, crescono e costruiscono il proprio futuro nelle nostre città continuano a essere considerati stranieri. Con “Torinesi dalla nascita” vogliamo affermare che la cittadinanza non è un favore da concedere, ma il riconoscimento di una realtà già esistente. Questi giovani sono parte della nostra comunità, della nostra scuola, del nostro presente. E ignorarlo significa produrre esclusione proprio nei luoghi in cui dovrebbe nascere la democrazia", dichiarano il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e la coordinatrice della commissione Multiculturalismo, Ilaria Genovese.

Giovani e diritti al centro del progetto educativo

Giovani e diritti al centro del progetto educativo

Comunicato stampa

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