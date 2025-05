La presidente del parlamento europeo Metsola a Torino: "Da aerospazio ad automotive, qui terra di eccellenza"

L'Europa guarda sempre di più verso il Piemonte e Torino. L'ultima conferma in ordine di tempo arriva dalla visita oggi al capoluogo piemontese di Roberta Metsola , Presidente del Parlamento Europeo, accompagnata dal governatore Alberto Cirio .

Metsola: "Piemonte terra di eccellenza industriale"

In un italiano perfetto, ha speso parole di grande apprezzamento per la nostra regione definita " una terra di eccellenza industriale e di leadership tecnologica, dall’automotive all’aerospazio, fino alla ricerca più avanzata. Qui la forza industriale si unisce all’ambizione scientifica. Una regione che sa che l’innovazione nasce nei territori, nelle università, nelle imprese ".

"Piemonte guida corsa verso futuro"

Prima tappa per lei al Distretto Aerospaziale di Torino. Al termine della visita la Presidente del Parlamento Europeo ha detto: "L’Europa non può vivere di nostalgia. Deve correre con la forza dell’innovazione. Contiamo sul Piemonte, sull’Italia per aiutare a guidare questa corsa verso il futuro”.