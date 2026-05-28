Con Moncalieri in vino e Vata Festival la città del Proclama raddoppia

Archiviata la lunga parentesi elettorale, che ha portato Lorenzo Mauro a diventare il nuovo sindaco, la Città del Proclama si prepara ad accogliere la quinta edizione di Moncalieri in Vino, un intero weekend dedicato al vino e alla cultura enogastronomica italiana, con due giornate per assaporare oltre 200 etichette piemontesi e non solo.

Il clou sabato con la Fiera dei Vini

Il cuore della manifestazione sarà anche quest’anno la Fiera dei Vini, in programma sabato 30 maggio dalle ore 14 alle 21 e domenica 31 maggio dalle 11 alle 21, dove decine di cantine piemontesi e non solo, racconteranno per le vie del centro storico, i loro vini e le loro storie. A completare il palinsesto, ci saranno i laboratori didattici a cura di R.A.M. Radici A Moncalieri SSA, tour tra le cantine a cura di creator digitali, degustazioni alla cieca con Fisar Torino, musica no stop, e poi ancora cibo di strada, e i piatti del Ristorante la Cadrega.

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso di valorizzazione delle eccellenze vitivinicole regionali e nazionali promosso dal Salone del Vino Torino e dalla Torino Wine Week, in stretta sinergia con la visione strategica di valorizzazione territoriale promossa dalla Città di Moncalieri all’interno del palinsesto eventi di Visit Moncalieri. Un progetto culturale e turistico che, attraverso eventi diffusi e tante collaborazioni, vuole promuoverne la ricchezza produttiva e artigianale. L’accesso alla fiera è libero e gratuito e il pubblico potrà assaggiare i vini presenti presso gli stand acquistando il pacchetto degustazione (al costo di 15€ in prevendita online, 20€ sul posto), che include: calice ufficiale, taschina porta-bicchiere e degustazioni illimitate.

Per tutte le info: https://www.moncalierinvino.it/

Vata Festival e le discipline olistiche

Il Vata Festival 2026 approda a Moncalieri con una giornata interamente dedicata al benessere integrato, alla crescita personale e alla valorizzazione delle discipline olistiche. L’appuntamento è per domenica 31 maggio, dalle 10 alle 22, presso il PalaExpo, che per un’intera giornata si trasformerà in un luogo di incontro, scoperta e armonia.

Il Festival nasce con l’intento di offrire al pubblico un’esperienza immersiva, capace di integrare pratiche di cura, percorsi di consapevolezza e momenti di approfondimento culturale. L’evento si rivolge sia agli appassionati del settore sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a discipline che mettono al centro la persona nella sua totalità.

Durante tutta la giornata, i visitatori potranno esplorare un’ampia area espositiva con stand dedicati a: medicina integrata e pratiche complementari, artigianato olistico, con creazioni ispirate alla natura e ai simboli del benessere, tarologia e percorsi intuitivi, trattamenti energetici e discipline bio-naturali, operatori specializzati in percorsi di crescita personale e spirituale. Ogni stand offrirà dimostrazioni, consulenze, momenti di dialogo e piccole esperienze guidate.

Benessere anche a tavola

Accanto agli stand e alle attività esperienziali, il Vata Festival offrirà anche un’area dedicata al cibo, con due proposte gastronomiche pensate per soddisfare ogni tipo di palato e stile alimentare.

Da un lato sarà presente un food truck pluripremiato, specializzato in carni scelte di alta qualità, riconosciuto per l’eccellenza delle materie prime e per la cura nella preparazione. Dall’altro, il pubblico potrà scoprire la cucina ayurvedica vegetariana, proposta da operatori esperti che porteranno piatti equilibrati, preparati secondo i principi dell’alimentazione ayurvedica. Due mondi diversi, due approcci complementari: uno dedicato ai sapori intensi e tradizionali, l’altro alla leggerezza consapevole e al benessere energetico. Un’offerta pensata per accogliere tutti, rispettando gusti, scelte e curiosità.

Laboratori, conferenze e attività esperienziali

Il programma del festival comprende laboratori tematici, conferenze, incontri divulgativi e sessioni pratiche condotte da professionisti del settore. Le attività sono pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo: adulti, giovani, bambini, curiosi, ricercatori interiori e chiunque desideri dedicare del tempo alla cura di sé.

La giornata si concluderà con un momento artistico di grande intensità emotiva: il Tributo a Franco Battiato eseguito da I Migranti di Ganden, gruppo musicale che ha scelto il proprio nome ispirandosi all’immaginario spirituale evocato dall’autore. Dalle 20:30 alle 22, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale e narrativo che intreccia le parole di Battiato – dense di ricerca, spiritualità e visione – con arrangiamenti sonori capaci di evocare immagini interiori e stati di quiete profonda. Un omaggio rispettoso e vibrante a un artista che ha saputo parlare all’anima di intere generazioni.