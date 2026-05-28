Venaria si prepara a celebrare la Festa della Repubblica

Questi tutti gli eventi in programma a Venaria Reale occasione del 2 Giugno, Festa della Repubblica.



Ore 9:30 - piazza Vittorio Veneto - Ritrovo e posizionamento Labari Associazioni Combattetistiche e d'Arma

Ore 10:00 Alzabandiera;

Esecuzione dell'Inno Nazionale a cura del "Corpo Musicale Giuseppe Verdi" e "Coro Tre Valli" - Città dl Venaria Reale. A seguire: Onore ai Caduti con deposizione Corona. Interventi Istituzionali e degli allievi del Liceo Juvarra. Consegna della *Costituzione Italiana" ai neo-diciottenni di Venaria Reale.

Chiusura cerimonia con interventi musicali a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi e del Coro Tre Valli Città di Venaria Reale.



Dalle ore 9:00 sino alle ore 17:30, presso il "Visitor Center" di Piazza Don Alberione/Via Mensa, vendita di piantine e fiori ad offerta libera a cura del "Gruppo Scout Venaria 1" Venaria Reale

Ore 21:00 Piazza Vittorio Veneto

a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi Città di Venaria Reale

Concerto dell'Orchestra a Fiati Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882

La Cittadinanza è invitata ad esporre la Bandiera tricolore