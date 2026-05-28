Canalis (Pd): "Il Piemonte apra le scuole il 31 agosto come l'Emilia Romagna"

Il Piemonte apra le scuole lunedì 31 agosto come l'Emilia Romagna. E' questa la richiesta che arriva dalla consigliera regionale del Pd Monica Canalis che chiede di copiare quanto fatto nella regione del centro-nord, dove i bambini potranno tornare sui banchi con due settimane di anticipo prima dell’avvio ufficiale dell’anno scolastico fissato al 15 settembre.

Come funziona

Non si tratterà però di lezioni tradizionali, ma di un sistema di attività extrascolastiche organizzate dai Comuni con il sostegno economico della Regione, che ha stanziato 3 milioni di euro per avviare la sperimentazione. L’obiettivo dichiarato è offrire alle famiglie un servizio aggiuntivo nei primi giorni di settembre attraverso laboratori, attività sportive, musica, creatività, giochi e supporto educativo all’interno degli edifici scolastici.

Canalis (Pd): "Scuola deve rispondere a nuovi bisogni"

Un sperimentazione che Canalis chiede all'assessore regionale all'Istruzione Daniela Cameroni di replicare anche in Piemonte, dove c'è "forte tasso di invecchiamento e riduzione delle nascite". "L’Emilia-Romagna - prosegue - aveva già dimostrato grande capacità di innovazione con la misura ‘Scuole aperte’, attività extracurriculari pomeridiane realizzate nelle scuole secondarie. In un contesto sociale molto cambiato, in cui tante famiglie non godono della presenza dei nonni o non hanno i soldi per la baby sitter, anche il mondo della scuola deve cambiare e rispondere ai nuovi bisogni, diventando spazio aperto alla comunità".

L'esponente dem tira poi una stoccata alla giunta Cirio, in particolare all'assessore regionale Maurizio Marrone: " Da un lato c’è l’Emilia-Romagna che mette in piedi un progetto strutturale rivolto potenzialmente a tutti i bambini della scuola primaria. Dall’altro c’è il Piemonte che fa la lotteria del bonus Vesta, rivolto a una platea ristretta di bambini 0-6. In mezzo c’è una differente capacità di fare programmazione e di lavorare insieme ai comuni e al Terzo Settore".

Cameroni: "Disponibili a riflessione seria su servizi educativi integrativi"

A replicare è l'assessore Cameroni, che chiarisce come la sperimentazione in Emilia Romagna "coinvolge solo 42 Comuni su 330 complessivi, ovvero il 12,7% del totale.

Il Piemonte, lo ricordo, conta 1.180 Comuni ed è una realtà territoriale enormemente più complessa e articolata". "Per questo - prosegue - abbiamo scelto di investire risorse vere a sostegno delle famiglie, della conciliazione vita-lavoro, del welfare e del diritto allo studio".

"Se il tema è aprire una riflessione seria sui servizi educativi integrativi e sul sostegno alla genitorialità, siamo sempre disponibili al confronto. Ma senza raccontare ai piemontesi che altrove la scuola inizi due settimane prima, perché semplicemente non è vero" conclude Cameroni.