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Cronaca | 26 maggio 2026, 19:13

Inchiesta Ream, la procura di Torino chiede l'archiviazione per Laus, Carretta e Grippo

I tre esponenti del Pd erano stati indagati nel corso dell'inchiesta avviata nel 2023 sui pagamenti pubblici ricevuti dalla cooperativa

Una immagine di Mauro Laus, deputato del Pd

Una immagine di Mauro Laus, deputato del Pd

La procura di Torino ha chiesto l'archiviazione di un procedimento che vedeva fra gli indagati il deputato Mauro Laus (Pd), l'assessore comunale Mimmo Carretta e la presidente del consiglio comunale Maria Grazia Grippo. Il fascicolo - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - si riferisce alla gestione di Rear, una cooperativa operante nel settore della vigilanza, sicurezza e multiservizi.

L'inchiesta partita nel 2023

L'inchiesta era stata avviata nel 2023 e si era focalizzata sulla gestione dei pagamenti pubblici ricevuti dalla società nel periodo 2020-2021, quando Laus, secondo quanto ricostruito, ricopriva un ruolo di rilievo nella cooperativa. L'ipotesi di reato formulata dalla procura era infedeltà patrimoniale e malversazione di erogazioni pubbliche.

redazione

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