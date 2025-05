Un concerto di beneficienza per sostenere il progetto di EstAUT per aiutare i bambini autistici

La musica fa bene e aiuta anche a fare del bene. Domani, giovedì 29 maggio, alle ore 19.30 presso Cascina Roccafranca si svolgerà concerto di beneficenza per sostenere l'ambizioso progetto di EstAUT che partirà lunedì 9 giugno, che vedrà impegnati sino alla fine di luglio per sostenere e supportare bambini/ragazzi autistici e le loro famiglie nei mesi di vacanza scolastica.

Professionisti del coro del Teatro Regio

A dare voce a chi ne ha più bisogno saranno cantanti professionisti del coro del Teatro Regio di Torino che appena contattati per proporre l'evento hanno dato immediatamente disponibilità , preparando un repertorio dinamico e originale. Ogni nota cantata rappresenterà la diversità di ognuno di noi e, tutte insieme, canteranno un'armonia meravigliosa in modo da creare una bellezza che incanta.

Per questo diventa importante l'aiuto della città di Torino e dei suoi abitanti per supportare il progetto di EstAUT: "ogni nota che risuonerà sarà un gesto concreto verso un futuro più inclusivo, dove ogni bambino potrà trovare spazio per esprimersi, crescere e sentirsi amato", ha spiegato la dottoressa Romina Greco di "Tu al centro APS" .

Il progetto per i mesi estivi di EstAUT

Il team che si occuperà delle attività estive è composto da professionisti specializzati come psicologi, logopedisti, educatori e tecnici ABA ed anche da volontari con rapporto 1/1: "Sono sbalordita da quanti ragazzi abbiano voluto formarsi per poter lavorare con i nostri bambini", ha aggiunto la dottoressa Greco, che ha concluso sottolineando: "Sarà un'estate ragazzi diversa e divertente che vedrà come protagonisti i nostri bellissimi bambini e sicuramente un modo per far conoscere il mondo dell'autismo e le sue sfaccettature".