Nuovo piano sociosanitario del Piemonte, Riboldi promette: "Per luglio approvazione in Consiglio"

Piano sociosanitario, Riboldi promette: "Approvazione in Consiglio per luglio"

È uno dei documenti più importanti per qualsiasi Regione: il piano sociosanitario. Un atto di programmazione che, dopo avere definito contesti e scenari, descrive gli interventi sanitari da mettere in campo.

La deadline

Giunti al rush finale di audizioni, l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi promette: "Entro fine luglio voteremo in Consiglio Regionale il piano sociosanitario". L'occasione per dare una data certa è la 4° Open Meeting degli ospedali in programma oggi e domani all'Industrial Village Iveco.

Qui per due giorni si ritrovano le più importanti strutture ospedaliere pubbliche e private, insieme ai maggiori innovatori del campo della salute per trovare soluzioni che migliorino la qualità delle cure e della ricerca medica. A fare gli onori di casa il Commissario AOU Città della Salute Thomas Schael.

Le cifre

Durante il suo intervento Riboldi ha snocciolato le cifre del suo mandato: Faremo poi l’enorme investimento da oltre 4,5 miliardi di euro sull’edilizia sanitaria, che porterà ad avere 11 nuovi ospedali, 4 rigenerazioni e ampliamenti, 91 case di comunità e 30 ospedali di comunità.

Dal Parco della Salute all'ex Moi

Ed in prima fila c'è il sindaco Stefano Lo Russo, nella doppia veste di guida di Torino e della Città Metropolitana: "Nel documento mi aspetto l'integrazione tra alta complessità medica e medicina di base. Quando ci verrà sottoposto in bozza il piano sociosanitario, entreremo nel merito".

In questa cornice ci sono diversi progetti che sono destinati ad avere un impatto anche economico sul capoluogo. In primis il Parco della Salute nell'ex area Avio Oval, che dovrà tenere insieme "offerta clinica, formativa e dell'industria biomedicale".

Toccherà poi alle Arcate del Moi: in questi giorni dovrebbe essere formalizzata la proposta di un privato per la costruzione di un centro sportivo. Nel resto dello spazio un incubatore di imprese nel settore biomedico.

Sollecitazioni raccolte dall'assessore Riboldi, che ha replicato: "Sul Parco della Salute stanno andando avanti con bonifiche: la prima pietra del cantiere verrà messa durante questa legislatura". Per quanto riguarda il piano sociosanitario, l' 11 giugno è prevista l'ultima audizione con Anci ed i Comuni.

Durante i faccia a faccia sono stati analizzati i documenti prodotti dalla Bocconi di Milano e da Agm. Per fine giugno verranno riviste le richieste raccolte. Verrà poi stesa una bozza che verrà discussa in Commissione Sanità, per arrivare poi all'approvazione del piano sociosanitario entro fine luglio.

Altro tema bollente in campo sanitario è il bilancio della Città della Salute e della Scienza di Torino, che segna un profondo rosso.

"Non si può negare -ha spiegato Thomas Schael - che qualche problema c'è. Siamo alla ricerca degli advisors, che siano esperti del settore sanitario: speriamo di chiudere il contratto con loro entro dieci giorni. Il bilancio della Città della Salute sarà firmato, su questo non c'è dubbio".