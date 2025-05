Maxi rissa ad Aurora con bastoni chiodati: ci sono 11 arresti

Undici persone arrestate: è questo il bilancio della maxi-rissa scoppiata ieri sera nel quartiere Aurora, al confine con Barriera di Milano. Almeno in 14 si sono affrontati in mezzo alla strada, tra via Bra e corso Giulio Cesare, armati di bastoni chiodati, coltelli e spranghe. Un uomo è stato ferito gravemente. Tutti gli arrestati sono di origini peruviane. Tre le persone denunciate a piede libero.

La rissa, molto violenta, ha seminato il caos in strada e nell'intera zona. Tutto è incominciato intorno alle 20.30 quando 14 uomini si sono affrontati e picchiati violentemente, incuranti del traffico e dei passanti.

Le immagini girate dai cittadini e circolate sui social hanno permesso alla polizia e ai carabinieri di identificare tutti i partecipanti: oltre agli 11 arrestati, in tre sono stati denunciati a piede libero.

I feriti alla fine sono risultati tre, ma soltanto uno in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico.