A Nichelino l'associazione Amici del Cammello festeggia i suoi primi 15 anni

Un compleanno importante per una realtà consolidata di Nichelino che punta sulla cultura e i libri. L’associazione Amici del Cammello (che gestisce con un gruppo di appassionati volontari la libreria Il Cammello, voluta e fondata dall'ex sindaco Angelino Riggio) festeggia i suoi primi 15 anni con una grande festa nel centro della città.

Appuntamento in piazza Di Vittorio

L’appuntamento è in programma domani, sabato 13 giugno, in piazza Di Vittorio dalle ore 10 alle 19. Condivisione, divertimento e cultura, visto che i grandi protagonisti saranno i libri. Con un contributo di soli 5 o 10 euro, i visitatori potranno acquistare una pratica borsa ecologica da riempire liberamente scegliendo tra i tanti volumi disponibili nell’ampia esposizione che sarà allestita per l’occasione.

Cultura, libri ma anche molto altro

Ma ci sarà spazio anche per l'esposizione di quadri di pittori nichelinesi, la mostra fotografica realizzata dal Fotoclub 4Clik; oltre a letture dedicate ai bambini, ad un laboratorio di pittura, a giochi e quiz letterari per tutti. Nel pomeriggio il programma prevede, inoltre, alle ore 15.30, l’esibizione di Tai Chi a cura del gruppo Taiji Vinovo “La Forza dell’Equilibrio”, e alle ore 17.30 intrattenimento musicale con il gruppo “Sanità Pubblica”.

Un'occasione, insomma, per richiamare anche le famiglie e coinvolgere persone di tutte le età.