"Margherita a Stupinigi": la storia della Palazzina di Caccia attraverso la sua ultima abitante reale

Nell’anno del centenario della morte della Regina Margherita, ricco di numerosi appuntamenti e incontri, la visita guidata Margherita a Stupinigi racconta la storia della Palazzina attraverso la sua ultima illustre e regale abitante che a Stupinigi soggiornò dal 1901 al 1919.

Alla scoperta di Margherita di Savoia

Di sala in sala, si esploreranno gli ambienti abitati dalla prima Regina d’Italia che fece diventare la Palazzina di Stupinigi una delle sue residenze prevalenti dotando il palazzo di numerosi accessori finalizzati alla sua comodità, tra cui il potenziamento dell’impianto di riscaldamento, i servizi di ritirata all’inglese con acqua corrente e lavandini con acqua fredda e calda, la corrente elettrica e l’ascensore idraulico, un elemento tecnico sorprendente in un contesto barocco.

L'appuntamento nella residenza sabauda del Comune di Nichelino è per venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 15.45.

Domenica 7 c'è Stupinigi Experience

Stupinigi Experience, una giornata tra storia, mobilità e sapori del territorio sulle strade della Regina. Domenica 7 giugno, dalle 10 alle 18, l’associazione Stupinigi è propone un’interessante iniziativa. I visitatori potranno viaggiare nella storia, con un’esperienza legata alla mostra “Sulle strade della Regina” allestita nella Citroniera di Ponente, andare in carrozza trai nata da cavalli tra il borgo e la Palazzina ascoltando racconti e curiosità sulla storia di Stupinigi grazie ai volontari delle Officine della Memoria, gustando prodotti tipici a Km zero. Per unire storia, tradizione ed enogastronomia in un perfetto connubio.