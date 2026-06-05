Oltre 150 studenti alla Palazzina di Stupinigi per la grande caccia al tesoro della sostenibilità

Una giornata all'insegna dell'educazione ambientale, del gioco e della scoperta per oltre 150 alunni delle scuole primarie di Beinasco, Nichelino, Candiolo e Piobesi Torinese che ieri hanno partecipato alla grande "Caccia al Tesoro della Sostenibilità" organizzata presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

L'iniziativa promossa dal Covar

L'iniziativa, promossa da Covar14 e organizzata dal team di Teknoservice, che svolge il ruolo di operatore per le raccolte rifiuti sul territorio, ha trasformato una delle location più prestigiose del territorio in un grande laboratorio educativo, dove bambini e insegnanti hanno potuto approfondire in modo coinvolgente i temi della raccolta differenziata, del riciclo e della tutela delle risorse naturali.

Ad accogliere gli studenti sono stati i rappresentanti delle amministrazioni comunali aderenti all'iniziativa. Dopo i saluti istituzionali, gli assessori Erika Faienza per il Comune di Nichelino, Piero Maina per il Comune di Candiolo e Riccardo Candiglio per il Comune di Piobesi hanno sottolineato l'importanza dell'educazione ambientale come strumento fondamentale per costruire una cittadinanza sempre più consapevole e responsabile.

Una caccia al tesoro educativa

La giornata è stata strutturata come una coinvolgente caccia al tesoro educativa, durante la quale le classi hanno attraversato i quattro "Regni dei Materiali", affrontando prove, quiz e sfide collaborative dedicate alle principali filiere della raccolta differenziata. Attraverso il gioco e il lavoro di squadra, gli studenti hanno avuto l'opportunità di approfondire temi legati al riciclo, al recupero delle risorse e alla sostenibilità ambientale.

Nel Regno del Compost i partecipanti hanno scoperto il valore del compostaggio attraverso attività ludiche e un memory dedicato ai materiali organici. Nel Regno della Plastica hanno riflettuto sul problema dell'inquinamento marino e realizzato speciali retini con materiali di recupero per una simbolica pulizia del mare. Nel Regno del Vetro si sono cimentati in una sfida a quiz per comprendere le caratteristiche di un materiale che può essere riciclato infinite volte.

Particolarmente apprezzata è stata l'attività del Regno della Carta, realizzata grazie al prezioso supporto di Comieco, che ha affiancato l'iniziativa promossa da Covar14. I bambini hanno progettato, costruito e decorato i propri aquiloni utilizzando materiali derivati dalla carta, mettendo alla prova fantasia, creatività e spirito di squadra. Comieco ha inoltre contribuito alla giornata donando due speciali coppe in cartone, assegnate alle classi che hanno realizzato gli aquiloni più originali e creativi.

Percorsi di educazione ambientale

L'iniziativa conferma l'impegno di Covar14 nel promuovere percorsi di educazione ambientale capaci di coinvolgere attivamente le nuove generazioni, trasformando i temi della sostenibilità in esperienze concrete, divertenti e memorabili. Attraverso il gioco e la partecipazione diretta, i bambini hanno potuto comprendere come piccoli gesti quotidiani possano contribuire alla tutela dell'ambiente e alla costruzione di un futuro più sostenibile.

La grande partecipazione registrata e l'entusiasmo dimostrato dagli studenti durante tutte le attività rappresentano un segnale importante: la sensibilità verso i temi ambientali cresce partendo proprio dai più giovani, protagonisti di un cambiamento culturale fondamentale per il futuro del territorio.

La giornata si è conclusa con le premiazioni finali e con la consegna dei riconoscimenti alle classi partecipanti, lasciando ai bambini non solo un ricordo speciale dell'esperienza vissuta nella splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, ma anche una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascuno può svolgere nella tutela dell'ambiente.