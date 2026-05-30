A Bricherasio è nato il Parco per allenarsi a fare pace

Ora i bambini di Bricherasio hanno un parco dove allenarsi a risolvere i conflitti. È stato inaugurato mercoledì 27 maggio, in piazza Giretti, il loro ‘Parco della Pace’ progettato e realizzato negli ultimi due anni come attività del Consiglio comunale dei ragazzi.

L’idea è nata dai bambini che nel 2024 frequentavano la quarta elementare, affiancati dalle insegnanti Paola Cesano e Patrizia Grassi.

“Negli anni successivi abbiamo seguito il Consiglio comunale dei ragazzi nelle fasi di realizzazione dell’opera: dalla progettazione al sopralluogo, fino ad arrivare alla richiesta dei preventivi” spiega l’assessora con delega alle politiche giovanili, Federica Listino. Sabato 28 marzo i bambini sono stati affiancati dalla ceramista Elena Bert e da Rosalia Arseni nella realizzazione di due delle installazioni che in piazza Giretti compongono il Parco della Pace: “Si tratta del ‘Gioco dell’oca della pace’ e della ‘Settimana dei diritti dei bambini’, dipinti in cima alle gradinate della piazza. È stato posizionato anche un pannello con le istruzioni per giocare, cosa che ormai i bambini fanno da due mesi” sottolinea Listino.

Ma il Parco non è finito qua: nelle aiuole erbose sono state posizionate anche due sedie e un asse di equilibrio. “Le prime sono un invito al confronto tra persone che hanno avuto un diverbio: possono sedersi una di fronte all’altro e parlare – spiega –. L’asse di equilibrio è stato voluto dai bambini perché percorrerlo permette di capire che la pace è un percorso anche difficile e impegnativo ma che grazie alla volontà può essere portato a termine”.

Al taglio del nastro mercoledì, oltre al sindaco di Bricherasio Simone Ballari e ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale c’era anche la sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi, Vittoria Laganà, e i consiglieri: Greta Vernet, Linda Bianciotto, Matteo Chiappero, Adele Apuzzo, Marco Granero, Martina Chironna, Daniele Fenoglio, Heloisa Toyoshima Sandrini, Ludovica Monteleone e Anna Cippolletta.