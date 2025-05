Comunali 2026, all'ombra della Reggia la Coalizione Civica Venariese

Si scaldano i motori a Venaria Reale in attesa delle Comunali 2026: a debuttare sulla scena politica la Coalizione Civica Venariese. Una novità non proprio assoluta, dato che all'interno sono presenti alcuni volti noti: gli ex consiglieri della maggioranza Giulivi Andrea Accorsi e Andrea Dei, passati ad ottobre 2024 in minoranza.

"Sindaco espressione del progetto condiviso"

Al momento, considerando anche che i venariesi saranno chiamati alle urne tra un anno e mezzo, non c'è ancora un candidato sindaco. Un persona, chiariscono, che sarà "espressione del progetto condiviso e delle liste che ne faranno parte".

Il progetto

La coalizione vuole essere una "realtà nuova, aperta e inclusiva, che intende rappresentare un’alternativa concreta e credibile rispetto agli schieramenti tradizionali". La volontà - aggiungono - è "di intercettare quell’ampia fascia di cittadini che oggi si riconoscono nel non voto o che, pur partecipando, chiedono un’amministrazione fondata su capacità, professionalità e programmi concreti, piuttosto che su appartenenze ideologiche precostituite".

"È proprio questa libertà di approccio che ci consente di operare come una coalizione aperta, senza preclusioni, capace di dialogare e collaborare con altre realtà politiche e civiche", conclude la Coalizione Civica Venariese.