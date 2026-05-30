A scuola di smartphone : a Moncalieri gli studenti diventano 'tutor digitali' dei nonni

Si parla tanto di 'digital divide' e di anziani che faticano ad entrare in confidenza con le nuove tecnologie, così a Moncalieri c'è chi ha pensato di chiedere aiuto ai più giovani per fare da 'tutor' ai nonni. Gli studenti della media Nino Costa diventano infatti professori per un giorno per aiutare i loro anziani a muoversi nel mondo delle nuove tecnologie.

Giovani diventano prof degli over 65

Con la fine di maggio si sono chiuse le iscrizioni per prendere parte al progetto "Questo te lo spiego io", che hanno visto il superando dei 100 iscritti. I cittadini over 65 torneranno a sedersi sui banchi di scuola per un corso di alfabetizzazione digitale guidato dai loro nipoti, quegli allievi della Nino Costa che nei mesi scorsi si sono preparati per condurre queste lezioni, come dei veri prof.

Il progetto "Questo te lo spiego io"

Accorciare le distanze tra generazioni per avvicinare gli anziani al mondo di Facebook piuttosto che a tutti gli utilizzi di smartphone e tablet, questo è l'obiettivo di "Questo te lo spiego io", progetto innovativo finanziato grazie al bando «Saperconsumare» del Ministero per il Made in Italy, dove ha saputo conquistare il dodicesimo posto a livello nazionale.