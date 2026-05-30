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Il tifoso ferito a margine del derby è stato estubato: parla con la famiglia
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Cronaca | 30 maggio 2026, 17:56

Scontri per il derby Torino-Juventus: il tifoso 36enne gravemente ferito si è svegliato

Primi segnali positivi dalla terapia intensiva delle Molinette dove Basoccu è ricoverato da domenica. Intanto resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto durante gli scontri prima della partita del 24 maggio

Scontri per il derby Torino-Juventus: il tifoso 36enne gravemente ferito si è svegliato

​Arrivano i primi, attesi segnali di speranza dall'ospedale Molinette di Torino. Marco Leonardo Basoccu, il tifoso bianconero di 36 anni rimasto gravemente ferito nei disordini prima del derby Torino-Juventus, sta mostrando concreti passi in avanti.

​Secondo l'ultimo aggiornamento medico, il quadro clinico e neurologico è in netto miglioramento: il paziente è ora sveglio e interagisce con l'ambiente esterno. I medici lo mantengono leggermente sedato solo per gestire il dolore, ma data la complessità del trauma, resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva e la prognosi non è ancora stata sciolta.

​La dinamica dei fatti: cosa è successo

​Gli scontri sono esplosi nel pomeriggio di domenica 24 maggio, a poche ore dal calcio d'inizio dell'ultima giornata di Serie A, quando diversi gruppi di ultras sono entrati in contatto nelle aree adiacenti allo stadio, in particolare tra via Filadelfia e piazzale San Gabriele di Gorizia.

​La situazione è degenerata rapidamente in una fitta sassaiola, accompagnata dal lancio di torce e bottiglie, costringendo le forze dell'ordine a intervenire con i gas lacrimogeni per disperdere la folla e separare le fazioni.

​Il bilancio dei disordini

Oltre al grave ferimento del trentaseienne, si erano registrati almeno sei agenti di polizia contusi. L'intervento tempestivo delle autorità ha evitato il peggio, portando nei giorni successivi a 8 arresti e all'emissione di ben 11 Daspo, tutti tra le fila delle tifoserie bianconere. 

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per lesioni gravi, affidato al PM Paolo Scafi, e sta analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza per individuare con esattezza i responsabili del lancio. Da chiarire se a colpire Basoccu sia stato un lacrimogeno partito dagli agenti di polizia o se si possa essere trattato di qualche altro oggetto partito dalle tifoserie. 

Daniele Caponnetto

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