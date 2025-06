Degrado al Comunale: fan di Vasco defecano e urinano tra le macchine fuori dallo stadio

Alcuni residenti nei pressi dello stadio Grande Torino (ex Comunale) hanno segnalato, con dei filmati realizzati dalle proprie abitazioni, situazioni di degrado e inciviltà in occasione del grande concerto di Vasco Rossi in programma in questi giorni.

Fuori dallo stadio alcuni fan del Blasco sono stati ripresi mentre urinano e defecano tra le macchine parcheggiate sul controviale a poca distanza dalle abitazioni e incuranti di poter essere visti da chi vive in zona.

La questione è stata sollevata dal consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao che ha rilanciato i video sulla sua pagina Instagram.

"Scene di ordinaria follia nei dintorni dello stadio comunale per i concerti di Vasco - ha commentato Firrao - Abbiamo informato la polizia municipale e chiesto maggiori presidi in questi giorni.”

Il secondo concerto di Vasco si terrà questa sera sempre allo Stadio Olimpico. Nei giorni scorsi via Filadelfia ha visto la presenza di decine di tende dove alcune persone si sono accampate per poter conquistare le prime file una volta aperti i cancelli.