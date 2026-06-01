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Ladri prendono di mira gli uffici della Circoscrizione 8: rubati pc
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S. Salvario / Lingotto | 01 giugno 2026, 17:40

Ladri prendono di mira gli uffici della Circoscrizione 8: rubati pc

Miano: "Il pronto intervento della Città ha messo in sicurezza gli accessi"

Furto negli uffici della Circoscrizione 8 di Torino. Nel tardo pomeriggio di domenica una volante della Polizia di Stato si è accorta che qualche balordo si è introdotto nel Centro Civico di via Campana, dopo aver forzato le porte di ingresso dei locali.

Il malvivente, dopo aver messo a soqquadro le stanze e danneggiato alcuni arredi, ha portato via alcuni PC ed  apparecchiature informatiche. 
"Ho prontamente informato i funzionari del Decentramento - spiega il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano - e sollecitato il pronto intervento della Città che, attraverso un celere sopralluogo, ha messo in sicurezza gli accessi".

L'obiettivo è garantire la regolare riapertura degli uffici protocollo e Informa8 già a partire da mercoledì 3 giugno.

redazione

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