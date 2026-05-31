La ciclabile "incompleta" tra la Circoscrizione 8 e l'ex Moi: "A quando il collegamento?"

Sono appena cinquanta metri, ma bastano a tenere in sospeso un intero riassetto della viabilità nella zona Filadelfia. Parliamo del mancato collegamento per le due ruote tra via Bossoli e corso Corsica, un pezzo di pista ciclabile mai realizzato e il cui futuro sembra ancora da scrivere. Un tema tornato a galla in Circoscrizione 8.

Lupi: “È un collegamento che serve al quartiere”

A rilanciare il caso è il capogruppo di “Casa Riformista” in Circoscrizione 8, Alessandro Lupi, che sottolinea come il completamento dell’asse sia ormai diventato un passaggio obbligato.

“Parliamo di un pezzo mancante tra via Pio VII e corso Corsica che condiziona tutta la viabilità della zona”, è la posizione del consigliere. "E poi realizzare quel piccolo lotto permetterebbe a chi viaggia su via Pio VII di arrivare comodamente al centro civico".

Loi: “Opera inserita, ma serve copertura economica”

Sul piano tecnico-amministrativo interviene il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta, che conferma come il completamento del tratto sia previsto nelle programmazioni, ma non ancora finanziato.

L’intervento, insomma, resta quindi subordinato all’arrivo di risorse dedicate, senza le quali il collegamento non può essere realizzato.

I precedenti lavori

Lo stesso incrocio, ricordiamolo, è stato oggetto di lavori Smat per la realizzazione dell’idropolitana. A seguire, per migliorare la viabilità dei mezzi privati, in entrambi i sensi di marcia è stata introdotta la svolta a sinistra e regolamentata la svolta a destra, accompagnando le modifiche con una nuova segnaletica orizzontale molto chiara. Con l’obiettivo di separare meglio i flussi veicolari e ridurre le situazioni di conflitto tra auto in transito e veicoli in manovra.