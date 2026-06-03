Tensioni di fronte a una scuola durante volantinaggio di Gioventù Nazionale

Ancora tensioni di fronte a una scuola torinese per il volantinaggio di Gioventù Nazionale. I militanti della sezione D’Annunzio della giovanile di Fratelli d'Italia questa mattina si trovavano di fronte all’Istituto Santorre di Santarosa di via Vigone quando sono stati contestati da una docente e da un gruppo di studenti che ha intonato "Fuori i fasci dalle scuole" e "Bella Ciao".

I giovani contestati stavano distribuendo volantini contro i "maranza" e la violenza giovanile. "Quanto accaduto è incompatibile con il ruolo educativo che la scuola dovrebbe svolgere - ha affermato Gioventù Nazionale sezione D’Annunzio in una nota - Un insegnante dovrebbe educare al rispetto del pluralismo e al confronto democratico, non alimentare ostilità verso chi esprime idee diverse".

Sulla vicenda è intervenuto anche Giovanni Crosetto, europarlamentare di Fratelli d’Italia ed ex consigliere comunale a Torino: "A Torino vediamo ripetersi episodi nei quali iniziative politiche legittime vengono contestate con metodi intimidatori e tentativi di impedirne lo svolgimento e purtroppo non sono una novità. Abbiamo già visto l’amministrazione comunale guidata da Stefano Lo Russo stringere accordi con Askatasuna. Quanto accaduto oggi non può finire nell’ombra: si tratta di precedenti pericolosi".

"Quanto accaduto questa mattina è molto grave - ha commentato Raffaele Marascio, Capogruppo di FdI in Circoscrizione 4 - Preoccupa il comportamento di chi, ricoprendo un ruolo educativo, ha scelto di intervenire contro dei giovani che stavano esercitando legittimamente il proprio diritto all’attività politica. La scuola pubblica appartiene a tutti, non solo a chi vorrebbe trasformarla in una roccaforte ideologica della sinistra".



