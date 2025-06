Al via il contest “Cinquanta e + Armonie di Gusto “, dedicato a ristoratori e lettori

Un contest per i nostri ristoratori che offrono mille sfumature: dall'appetitoso all'irresistibile, dal semplice al raffinato. Ogni scelta è un viaggio da vivere con entusiasmo!

È un’iniziativa promossa da TorinOggi in collaborazione con il Format Radio Enogastrofonico “Cocina Clandestina” in onda da 18 anni a cura di Marco Fedele che punta, in questa occasione, anche a selezionare “l’InvitaTO Speciale”, un aspirante Ambassador della cucina a Torino e in Piemonte.

Amanti della buona tavola e delle cucine dal mondo, segnatevi questa data dal 19 al 22 Giugno !

È dunque ufficialmente al via il contest "Cinquanta e + Armonie di Gusto“ un'iniziativa che si propone di promuovere i ristoranti di Torino e del Piemonte , scoprire un menù o un piatto è come esplorare un mondo di sapori, dove ogni ricetta racconta una storia. Le delizie culinarie si intrecciano in un'armonia di gusti, offrendo mille sfumature: dall'appetitoso all'irresistibile, dal semplice al raffinato. Ogni scelta è un viaggio da vivere con entusiasmo!

Si cercano "Aspiranti Ambassador" come “InvitaTO Speciale”

Inviaci la tua ricetta creativa insieme a una fotografia accattivante del tuo piatto e diventa il nostro “InvitaTo Speciale” “Aspirante Ambassador” con Torino Oggi e Cocina Clandestina! Le proposte più originali e in tema vinceranno una cena esclusiva presso uno dei locali partecipanti all’iniziativa e avranno l’opportunità di essere Ambasciatori del nostro evento nella serata del 19 Giugno .

L'iniziativa, nata dalla collaborazione con il popolare programma radiofonico "Cocina Clandestina" e ora in onda su ToRadio, ha un obiettivo ambizioso: coinvolgere ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie in tutta la provincia di Torino e Piemonte amanti della cucina locale nazionale e internazionale identificando i locali più autentici e innovativi nel proporre sapori con influenze anche da ogni angolo del globo.

Il contest vuole dare risalto alla crescente diversità culinaria del territorio, valorizzando quei ristoratori che, con passione e maestria, portano sulle nostre tavole piatti tradizionali e rivisitazioni. Si tratta di un'opportunità unica per i ristoranti di mettersi in luce e per il pubblico di scoprire gemme nascoste e destinazioni gastronomiche fuori dall'ordinario

L'attesa è alta per scoprire chi saranno gli “InvitaTo Speciale Ambassador" che racconteranno l'eccellenza della cucina internazionale e locale e i locali che aderiranno all’evento.

L'iniziativa può contare del sostegno di TorinOggi, testata del Gruppo Editoriale Morenews come media partner.

Ristoratori e Aspiranti Ambassador non perdeTe l’occasione di far parte di questa straordinaria celebrazione gastronomica! Per ulteriori dettagli e per partecipare a “Cinquanta e + Armonie di Gusto “, scrivete a: foodmotivator@gmail.com oppure a marketing@torinoggi.it oppure mandate un messaggio a Marco : 349 4179852 oppure a Massimo al 3479666498

Unisciti a noi e rendi l'estate del gusto 2025 indimenticabile!

Segui gli hashtag #50ArmonieDiGusto #TorinoEccellenzaCulinaria #CocinaClandestina #Torinoggi