Cristina Prandi è la nuova Rettrice dell'Università di Torino, la prima donna nella storia

Con 1.538 voti contro 1.135, Cristina Prandi è stata eletta come prossima Rettrice dell'Università di Torino. La professoressa di chimica organica ha superato il minimo di 1411 voti necessari e succederà a Stefano Geuna dal 1° ottobre 2025. Le schede bianche sono state 145, in una votazione dall'affluenza altissima, grazie anche al voto completamente digitale. Ha votato quasi il 98% dei professori ordinari e il 93% degli associati, il 91,4% dei ricercatori e delle ricercatrici. Il personale tecnico amministrativo, con un voto che valeva 0,2 su 1 rispetto agli altri, ha votato l'81% degli aventi diritto mentre per i rappresentanti degli studenti hanno votato soltanto 214 su 323 eletti, pari al 66%.

Da vice-Geuna a prima Rettrice donna

Prandi ha ricoperto il ruolo di vicerettrice alla ricerca scientifica sotto il rettore uscente Stefano Geuna, sottolineando una scelta di continuità da parte dell'Università, quando Caterina si era posto in rottura con la precedente amministrazione.

"C'è stata un'altissima affluenza alle urne - ha commentato Geuna - segno di un ateneo vivo, vitale, che vuol partecipare. Un bellissimo momento di democrazia, un bellissimo momento per l'ateneo. A parte essere la prima rettrice donna, la professoressa Prandi la conosco bene. Abbiamo lavorato insieme per tutti questi anni, mi complimento con l'ateneo per questa scelta. Sarà una bravissima Rettrice, saprà circondarsi di persone di altissimo profilo a partire dal professor Cuniberti e agli altri vice rettori e vice rettrici che sceglieranno".

"Soffitto di cristallo che diventa accessibile"

"Sarà un mandato caratterizzato da una visione nuova, diversa, partiremo con l'implementazione di quello che abbiamo scritto nel nostro programma, con le azioni che avevamo indicato nei primi 100 giorni - ha dichiarato a caldo Prandi -. Le priorità riguardano l'edilizia, l'internazionalizzazione, la velocizzazione dei processi amministrativi che impattano tanto sul personale".

Prima donna alla guida di Unito, non nasconde l'emozione: "Qualcuno mi ha detto che sarò la prima per sempre. Penso sia un momento simbolico, un soffitto di cristallo che diventa accessibile. Sono una donna che viene da un'area STEM, con una carriera lunga e faticosa e sono contenta di dimostrare con questo ruolo che si può fare".

Le congratulazioni del sindaco Lo Russo

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Cristina Prandi, nuova rettrice dell’Università di Torino e prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell’ateneo - ha commentato il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo - Numerosi sono i dossier e i progetti che vendono una stretta collaborazione tra la Città e l’Università di Torino su cui siamo pronti a metterci al lavoro; siamo certi che il suo contributo sarà prezioso nelle sfide che ci attendono, per rendere Torino, insieme, sempre più città universitaria".

Cirio: "Grande rapporto tra Regione e Ateneo"

"Congratulazioni e buon lavoro a Cristina Prandi, eletta oggi rettore dell’Università di Torino. Siamo certi che con lei proseguirà la grande collaborazione che caratterizza i rapporti tra Regione e Università con l’obiettivo comune di valorizzare e far crescere sempre di più l’Universita di Torino, eccellenza del Piemonte e dell’Italia, e affrontare insieme le tante sfide che ci aspettano. Un ringraziamento anche a Stefano Geuna per aver condiviso tanto in questi anni e per aver lavorato insieme per il bene del nostro territorio", dichiarano invece il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente Elena Chiorino e l’assessore all’Università Matteo Marnati.