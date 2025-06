Edilizia, bar e negozi sotto accusa: blitz dei carabinieri, sospese 5 attività

Nel mese di maggio, i carabinieri del Comando Provinciale di Torino, in collaborazione con il personale del Comparto Tutela Lavoro, hanno effettuato un’operazione di controllo su vasta scala in materia di sicurezza e regolarità lavorativa. Sono state ispezionate 24 aziende tra Torino e provincia: in 5 casi sono emerse gravi irregolarità, portando alla sospensione delle attività imprenditoriali.

In totale, su 18 lavoratori controllati, 9 risultavano impiegati in nero.

Il caso più critico ha riguardato un cantiere edile nel centro di Torino, dove tre lavoratori extracomunitari - di cui uno privo di permesso di soggiorno - erano impegnati senza alcun contratto e senza misure di sicurezza contro il rischio cadute mentre operavano su un tetto.

Nel quartiere San Salvario, i militari hanno ispezionato due esercizi commerciali. In una panetteria sono stati scoperti quattro lavoratori irregolari, la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) e un impianto di videosorveglianza non autorizzato. L’attività è stata chiusa immediatamente. Anche un bar della zona è finito sotto la lente per un sistema di sorveglianza installato senza i permessi richiesti dall’Ispettorato del Lavoro.

In via Nizza, un locale di street food impiegava due dipendenti in nero ed era dotato di videosorveglianza non autorizzata, portando alla sospensione dell’attività. Stessa sorte per un bar di Pianezza, sempre per irregolarità legate all’uso di telecamere non regolarmente segnalate.

Tutti i titolari delle attività coinvolte sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, con l’emissione di ammende per un totale di 20.500 euro e sanzioni amministrative pari a 49.247 euro.

L’intervento rientra nel piano di controlli mirati alla tutela della legalità sul lavoro e alla sicurezza dei dipendenti, in un contesto in cui - ricordano i carabinieri - il rispetto delle norme è essenziale non solo per la legge, ma per la dignità di ogni lavoratore.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.