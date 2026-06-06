Ex Market torna a Chieri: artigianato, musica e sapori per una domenica speciale

Torna a Chieri l’appuntamento primaverile con ex market, il mercatino che da anni anima gli spazi dell’ExMatta con creatività, socialità e talento. La nona edizione si terrà domenica 7 giugno, dalle 11 alle 20, per una giornata all’insegna dell’artigianato, della musica e della convivialità.

Ex market non è solo un mercatino: è uno spazio in cui i talenti del territorio trovano l’occasione di esprimersi, raccontarsi e crescere. Alcuni artigiani e artisti hanno esordito proprio qui, esponendo per la prima volta le proprie creazioni e trasformando poi quell'esperienza in un vero e proprio brand. È questo lo spirito che ci guida: dare spazio, valore e visibilità a chi crea con cura e passione, rigorosamente fatto a mano.

Artigianato e Associazioni: i protagonisti

Anche quest’anno saranno presenti oltre 25 espositori tra artigiani, designer e illustratori (di cui 13 al loro debutto in questo market), pronti a mostrare i loro lavori: gioielli, oggetti d’arredo, ceramiche, macramè, abiti sartoriali, prodotti in carta, accessori per l’infanzia e molto altro. Una vera festa del bello e dell'autentico.

Accanto ai creativi ci saranno le realtà che, insieme al ristorante, vivono quotidianamente la cittadella del volontariato: l’associazione V.I.T.A., Reciprocamensa e l’associazione Al dente Lab con le loro opere in stampa 3D.

Il Programma: Workshop e Attività

La giornata inizierà in anticipo, alle ore 10, con una lezione di Pilates a cura di Giovanna Sordini di Atelier Studio Pilates (aperta a tutti su prenotazione, costo 15€).

A seguire, il programma della giornata offre appuntamenti per ogni età:

• Ore 11:30 | Workshop Bambini: L'associazione Spaziomini guiderà i più piccoli nella creazione di un Flower Bar, un mercatino di fiori di carta dove dare forma a storie

fantastiche.

• Ore 15:30 | Workshop di Ricamo: RicaminiBrutti terrà un laboratorio per avvicinare tutti all'espressione creativa, insegnando i punti base per realizzare il proprio tovagliato personalizzato. Un’occasione unica per mettersi in gioco e portare a casa un ricordo unico.

Per i momenti di svago, saranno inoltre allestite un’area ping-pong e una con calcio-balilla.

Musica, Sound e Palco Aperto

Ad accompagnare l’intero evento ci sarà la musica, con un dj-set continuo dalle 11:00 alle 21:00.

In consolle si alterneranno i dj Lorenzo Briso, Raz, Fave, Dibba, The Taste e Okin, pronti a creare l'atmosfera perfetta per vivere il mercatino con il ritmo giusto. Spazio anche alla musica live con un palco aperto a disposizione dei cantautori del territorio e di chiunque voglia esibirsi e condividere le proprie note.

Street Food e Sapori del Territorio

Non mancherà, naturalmente, l’area food: l'ExMatta proporrà un menù in stile street food con tapas, taglieri, panini gourmet e dolci artigianali. Da bere, si potrà scegliere tra la birra artigianale Filodilana, cocktail, una selezione di vini del territorio e la sangria preparata con i vini della vigna queer di Gringhigna. Sarà presente anche il carretto dei gelati dell’Agrigelateria Sanpè. In serata, a fine market, sarà inoltre possibile ordinare d’asporto il menù speciale dell’evento.

EX MARKET è pensato per tutti: grandi e piccoli, curiosi, famiglie e gruppi di amici che vogliono passare una domenica diversa, scoprendo nuovi talenti in un’atmosfera calda e accogliente. I nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti e l’intero evento è rigorosamente plastic free, perché crediamo nella sostenibilità del futuro.