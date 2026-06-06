 / Eventi

Eventi | 06 giugno 2026, 12:56

Ex Market torna a Chieri: artigianato, musica e sapori per una domenica speciale

Domenica 7 giugno all'ExMatta oltre 25 espositori, workshop creativi, dj set e street food in una giornata dedicata al talento locale

Chieri celebra la creatività con la nona edizione di Ex Market

Chieri celebra la creatività con la nona edizione di Ex Market

Torna a Chieri l’appuntamento primaverile con ex market, il mercatino che da anni anima gli spazi dell’ExMatta con creatività, socialità e talento. La nona edizione si terrà domenica 7 giugno, dalle 11 alle 20, per una giornata all’insegna dell’artigianato, della musica e della convivialità.

Ex market non è solo un mercatino: è uno spazio in cui i talenti del territorio trovano l’occasione di esprimersi, raccontarsi e crescere. Alcuni artigiani e artisti hanno esordito proprio qui, esponendo per la prima volta le proprie creazioni e trasformando poi quell'esperienza in un vero e proprio brand. È questo lo spirito che ci guida: dare spazio, valore e visibilità a chi crea con cura e passione, rigorosamente fatto a mano.

Artigianato e Associazioni: i protagonisti

Anche quest’anno saranno presenti oltre 25 espositori tra artigiani, designer e illustratori (di cui 13 al loro debutto in questo market), pronti a mostrare i loro lavori: gioielli, oggetti d’arredo, ceramiche, macramè, abiti sartoriali, prodotti in carta, accessori per l’infanzia e molto altro. Una vera festa del bello e dell'autentico.

Accanto ai creativi ci saranno le realtà che, insieme al ristorante, vivono quotidianamente la cittadella del volontariato: l’associazione V.I.T.A.Reciprocamensa e l’associazione Al dente Lab con le loro opere in stampa 3D.

Il Programma: Workshop e Attività

La giornata inizierà in anticipo, alle ore 10, con una lezione di Pilates a cura di Giovanna Sordini di Atelier Studio Pilates (aperta a tutti su prenotazione, costo 15€).

A seguire, il programma della giornata offre appuntamenti per ogni età:

• Ore 11:30 | Workshop Bambini: L'associazione Spaziomini guiderà i più piccoli nella creazione di un Flower Bar, un mercatino di fiori di carta dove dare forma a storie

fantastiche.

• Ore 15:30 | Workshop di Ricamo: RicaminiBrutti terrà un laboratorio per avvicinare tutti all'espressione creativa, insegnando i punti base per realizzare il proprio tovagliato personalizzato. Un’occasione unica per mettersi in gioco e portare a casa un ricordo unico.

Per i momenti di svago, saranno inoltre allestite un’area ping-pong e una con calcio-balilla.

Musica, Sound e Palco Aperto

Ad accompagnare l’intero evento ci sarà la musica, con un dj-set continuo dalle 11:00 alle 21:00.

In consolle si alterneranno i dj Lorenzo Briso, Raz, Fave, Dibba, The Taste e Okin, pronti a creare l'atmosfera perfetta per vivere il mercatino con il ritmo giusto. Spazio anche alla musica live con un palco aperto a disposizione dei cantautori del territorio e di chiunque voglia esibirsi e condividere le proprie note.

Street Food e Sapori del Territorio

Non mancherà, naturalmente, l’area food: l'ExMatta proporrà un menù in stile street food con tapas, taglieri, panini gourmet e dolci artigianali. Da bere, si potrà scegliere tra la birra artigianale Filodilana, cocktail, una selezione di vini del territorio e la sangria preparata con i vini della vigna queer di Gringhigna. Sarà presente anche il carretto dei gelati dell’Agrigelateria Sanpè. In serata, a fine market, sarà inoltre possibile ordinare d’asporto il menù speciale dell’evento.

EX MARKET è pensato per tutti: grandi e piccoli, curiosi, famiglie e gruppi di amici che vogliono passare una domenica diversa, scoprendo nuovi talenti in un’atmosfera calda e accogliente. I nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti e l’intero evento è rigorosamente plastic free, perché crediamo nella sostenibilità del futuro.

Chieri celebra la creatività con la nona edizione di Ex Market

Chieri celebra la creatività con la nona edizione di Ex Market

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium