‘Tutta un’altra notte’ per il decennale della ‘Notte delle Muse’

Il preludio sarà alle 16 di oggi, sabato 6 giugno, nella Sala Italo Tajo in via San Giuseppe con ‘Maratona Musicale’ dell’Istituto Civico Musicale A. Corelli. Dalle 18 alle 24, i musei e i luoghi culturali di Pinerolo prenderanno vita con una serie di iniziative per ‘Tutta un’altra notte’, la decima ‘Notte delle Muse’.
Gli spazi coinvolti sono la Cavallerizza Caprilli, Palazzo Vittone, la biblioteca Alliaudi, il Museo diocesano, il Museo del mutuo soccorso, il Centro di interpretazione del territorio del Pinerolese, piazza Volontari della libertà e il Museo storico dell’Arma di Cavalleria.
Inoltre Turismo Torino e Provincia organizza due ‘Welcome Tour speciali Notte delle Muse’.
Il programma completo a questo link.