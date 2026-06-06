Tra atletica, canestri e calci di rigore le Abbadiadi confermano le loro tradizionali discipline sportive

Saranno circa 280 i giovani atleti che parteciperanno alle Abbadiadi, le miniolimpiadi che propongono una giornata sportiva con bambine/i e ragazze/i e che quest’anno giungono alla loro sedicesima edizione in assoluto.

Le attività a cui si potrà prendere parte saranno quelle dell’atletica leggera (velocità, staffetta, salto in lungo e maratonina), oltre ai tiri a canestro, al lancio del Vortex, al tiro con le pistole ‘Nerf’, a due discipline a squadre introdotte da due anni, bocce curling e kan-jam frisbee, e ai calci di rigore.

A essere coinvolti bambine/i e ragazze/i delle scuole elementari e medie di Abbadia Alpina, bambine/i e ragazze/i residenti nella frazione, anche se non frequentanti le scuole locali, nonché scout del gruppo Agesci Abbadia 1 e dell’oratorio della parrocchia di San Verano. “Le categorie rimangono le stesse tre: Mini (prima, seconda e terza elementare), Junior (quarta e quinta elementare) e Senior”, afferma Mario Rossetti del Comitato Organizzatore.

Domani, domenica 7 giugno il ritrovo sarà al campo sportivo Fratelli Martin di via Carlo Merlo 6 a Pinerolo. “Dietro l’organizzazione ci sono circa 70 volontari, oltre ai 14 componenti del nostro Comitato Organizzatore.”

I giochi prenderanno il via alle 9,30 con la cerimonia di inaugurazione e con l’inizio delle gare previsto per le 10, mentre, in caso di maltempo, ci si sposterà ai vicini Palasport e Palacurling. Al termine delle gare, nel pomeriggio, sono in programma le premiazioni. I risultati, nonché una ricca galleria di immagini, saranno successivamente disponibili sul sito www.abbadiadi.it.