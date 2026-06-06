“Toborgo in festa”: il quartiere si anima con oltre 30 attività diffuse

Una giornata interamente dedicata alla vita di quartiere e alla valorizzazione del territorio. Domenica 7 giugno 2026 Toborgo ospita “Toborgo in festa”, iniziativa diffusa che coinvolgerà alcune delle principali aree del quartiere tra corso Casale, piazza Borromini, corso Gabetti e viale Michelotti.

L’evento, patrocinato dalla Circoscrizione 7, si inserisce nel più ampio percorso di animazione territoriale e partecipazione civica promosso sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini, commercianti e realtà associative locali.

Un programma diffuso con oltre 30 attività

La manifestazione prevede un calendario articolato di oltre 30 attività tra laboratori, animazioni, momenti di intrattenimento e occasioni di incontro. Le iniziative saranno distribuite lungo il quartiere, con un format diffuso pensato per valorizzare gli spazi pubblici.

Un’impostazione che punta a trasformare le vie e le piazze in luoghi attivi di partecipazione, accessibili a tutte le fasce d’età.

Piazza Borromini

Tra i punti centrali della giornata ci sarà piazza Borromini, dove è previsto anche lo svolgimento del mercato di Crocetta Più, con una selezione di bancarelle e proposte commerciali.

L’integrazione tra mercato e iniziative di quartiere rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’evento, con l’obiettivo di unire socialità e attività economiche locali in un’unica cornice.