La nuova piazza di Lusernetta intitolata al primo Capogruppo degli Alpini

Una piazza nata dal bisogno di avere più spazio a disposizione della comunità, progettata e realizzata nel 2023 e da allora già utilizzabile. L’inaugurazione ufficiale dell’area, situata dietro la chiesa di Sant’Antonio Abate di Lusernetta, si terrà domani, domenica 7 giugno, dopo le 11,15, durante la Festa di San Bernardino. In quell’occasione verrà anche intitolata al primo Capogruppo degli Alpini.

“La piazza è nata perché noi come Amministrazione Comunale ci siamo resi conto che c’era la necessità di avere un po’ più di spazio per il parcheggio e in occasione di iniziative locali – spiega il sindaco di Lusernetta Alex Maurino –. Partecipando a un bando, siamo riusciti a ottenere l’intero importo, che ammontava a 70 428 euro, che ha permesso di comprare le aree da privati, progettare la piazza e realizzarla”.

Dopodiché si è pensato a chi potesse essere intitolata l’area. “Visto che c’era in ballo il discorso della cittadinanza onoraria al Gruppo Alpini, che noi daremo, sempre domani, per dirgli grazie di ciò che hanno fatto e continuano a fare, abbiamo pensato che il più bel ringraziamento fosse lasciare a loro la decisione sul nome di questo spazio – aggiunge Maurino –. Ho mandato una lettera per proporglielo e loro hanno risposto, dopo le giuste riflessioni in merito, comunicando il nominativo scelto e dando le loro motivazioni”.

L’intitolazione ufficiale sarà ‘piazza Alpino Domenico Bricco Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto’.