Ritrovato l'85enne torinese di cui si erano perse le tracce a Lecce

E' stato ritrovato la notte scorsa a Lecce, disorientato ma vivo e in buone condizioni di salute, l'anziano di 85 anni, originario di Torino, di cui si erano perse le tracce nelle ultime ore.

L'allarme scattato sabato pomeriggio

L'allarme è scattato la prima volta sabato pomeriggio quando alcuni cittadini hanno notato la presenza di un anziano che camminava lungo la strada provinciale 101 'Lecce-Gallipoli': appariva in evidente difficoltà. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cavallino che hanno individuato e identificato l'uomo, accertando una condizione di lucidità intermittente. I militari hanno chiesto l'intervento del personale sanitario del 118 e avviato gli accertamenti necessari per risalire ai familiari.

Attraverso il contatto con il fratello, è emerso che l'uomo, vedovo e senza figli, è affetto da una patologia neurodegenerativa e non dispone più di riferimenti familiari nel territorio salentino. E' stata attivata la rete dei servizi socio-assistenziali. L'uomo è stato trasferito all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce per gli accertamenti. L'anziano si è tuttavia allontanato volontariamente dalla struttura sanitaria, facendo perdere le proprie tracce. Da quel momento è scattata una attività di ricerca coordinata dai carabinieri, con la diramazione delle informazioni a tutti i reparti interessati.

Ritrovato in buono stato di salute

L'85ene è stato ritrovato in buono stato di salute e successivamente accompagnato, in via precauzionale, all'ospedale 'Santa Caterina Novella' di Galatina per gli ulteriori accertamenti sanitari.