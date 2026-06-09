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Politica | 09 giugno 2026, 14:58

PEFC in Assemblea a Torino il 10 e 11 giugno: due giorni di incontro sulle foreste italiane

Un'occasione per approfondire interventi di rigenerazione urbana basati sulle Nature Based Solutions

La locandina dell'appuntamento al parco del Valentino

La locandina dell'appuntamento al parco del Valentino

L'11 giugno a Torino si terrà l'Assemblea di PEFC Italia 2026, chiamata ad eleggere il nuovo CdA, oggi guidato da Marco Bussone. L'appuntamento è alle ore 9,30 presso la Società Canottieri Esperia Torino. Il mondo delle foreste italiane si riunisce a Torino con due appuntamenti aperti a tutte e tutti: il 10 giugno a Susa, con una tappa del PEFC imprese Tour presso La Foresta Società Cooperativa, dalle ore 14. 

Sarà un'occasione unica per scoprire da vicino i processi di lavorazione del legno locale certificato e il valore della catena di custodia. Nel pomeriggio dell'11 giugno, dopo l'Assemblea, si visiterà il cantiere di riqualificazione del Parco del Valentino di Torino, in collaborazione con Comune di Torino e Uncem. Un'occasione per approfondire interventi di rigenerazione urbana basati sulle Nature Based Solutions (NBS), la certificazione PEFC per la Gestione Sostenibile del Verde urbano e le buone pratiche di gestione sostenibile del patrimonio verde cittadino.

comunicato stampa

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