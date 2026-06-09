PEFC in Assemblea a Torino il 10 e 11 giugno: due giorni di incontro sulle foreste italiane

L'11 giugno a Torino si terrà l'Assemblea di PEFC Italia 2026, chiamata ad eleggere il nuovo CdA, oggi guidato da Marco Bussone. L'appuntamento è alle ore 9,30 presso la Società Canottieri Esperia Torino. Il mondo delle foreste italiane si riunisce a Torino con due appuntamenti aperti a tutte e tutti: il 10 giugno a Susa, con una tappa del PEFC imprese Tour presso La Foresta Società Cooperativa, dalle ore 14.

Sarà un'occasione unica per scoprire da vicino i processi di lavorazione del legno locale certificato e il valore della catena di custodia. Nel pomeriggio dell'11 giugno, dopo l'Assemblea, si visiterà il cantiere di riqualificazione del Parco del Valentino di Torino, in collaborazione con Comune di Torino e Uncem. Un'occasione per approfondire interventi di rigenerazione urbana basati sulle Nature Based Solutions (NBS), la certificazione PEFC per la Gestione Sostenibile del Verde urbano e le buone pratiche di gestione sostenibile del patrimonio verde cittadino.