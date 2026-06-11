Andrea Serale, lo chef piemontese medaglia d’oro al Global Chefs Challenge 2026, ricevuto al Grattacielo della Regione

Lo chef monregalese Andrea Serale, medaglia d’oro al Global Chefs Challenge 2026 Senior disputato a Newport, in Galles, è stato ospite oggi al Grattacielo della Regione Piemonte del presidente Alberto Cirio e dell’assessore all’Agricoltura, Cibo e Turismo Paolo Bongioanni.

Presidente e assessore gli hanno consegnato la targa di ringraziamento della Regione Piemonte con la motivazione: «Ad Andrea Serale, che con talento, passione e straordinaria dedizione, ha saputo portare sul tetto del mondo la cucina e i sapori autentici del nostro Piemonte, reinterpretandoli con maestria e raffinata sensibilità». Serale ha ricambiato donando loro il distintivo della Nazionale Italiana Cuochi, con la quale lo scorso maggio ha rappresentato in finale l’Italia assieme al collega barese Giuseppe De Vincenzo, imponendosi in una competizione su 36 nazioni.

Commentano Cirio e Bongioanni: «Andrea è un grande talento nell’interpretare i sapori del territorio in modo rispettoso della tradizione e creativo al tempo stesso, ed è anche un grande narratore dei piatti. Lo scorso febbraio allo stand del Piemonte a “Taste of Dubai” è stato protagonista di show-cooking travolgenti che hanno coinvolto e letteralmente sbalordito il pubblico di opinion leader e buyer del Golfo. Raccogliamo il suo entusiasmo e la sua disponibilità ad accompagnarci nel promuovere e far conoscere sempre di più la cucina e gli straordinari prodotti del Piemonte».

Classe 2002, diplomato all’alberghiero “Giolitti” di Mondovì, nonostante la giovane età Serale il 15 gennaio 2024 ha già avuto l’onore di cucinare per Papa Francesco che – in omaggio alle proprie origini piemontesi – aveva chiesto di gustare la bagna caoda. «Un’occasione – racconta – nata dalla mamma del mio collega Erik Macario di Peveragno che è anche chef e parente del Papa». E tornerà in Vaticano il prossimo 24 giugno con la Nazionale Cuochi a cucinare per Papa Leone XIV. «Non abbiamo ancora preso accordi sul menu, sarà tutta una scoperta. Ma ci tengo molto a rappresentare il territorio e la gastronomia piemontese, che merita ed è importante farla conoscere il più possibile. Ci terrei tantissimo a cucinargli qualche piatto con i sapori della nostra regione».

E domani, venerdì 12 giugno alle 18, Serale sarà testimonial d’eccezione a Torino all’One di corso Massimo d’Azeglio 11 alla presentazione del nuovo cocktail piemontese a base di Moscato d’Asti Docg e Vermouth di Torino Igp, di cui verrà svelato il nome nel corso dell’evento: «Entrambi sono stati ingredienti fondamentali nel menu con cui abbiamo vinto la medaglia d’oro a Newport: il vermouth era nella salsa dell’entrée che accompagnava la reinterpretazione di una polentina, il moscato era nello zabajone del dessert». Serale preparerà un’interpretazione a sorpresa dei prodotti piemontesi offerti al pubblico.