Moncalieri, il primo Consiglio comunale dell'era Mauro incorona presidente Christian Salerno

E' stata all'insegna della concordia istituzionale la prima seduta del Consiglio comunale di Moncalieri, dopo il voto di fine maggio che ha portato Lorenzo Mauro alla guida della città.

Lavori inaugurati dalla consigliera Silvana Licata

Dopo l'inno nazionale, a guidare i lavori ecco la consigliera anziana Silvana Licata, che dopo una breve introduzione ha iniziato con l'appello dei presenti per proseguire con la proclamazione degli eletti, per arrivare poi alla surroga e all'ingresso in Consiglio di Diletta Bauducco al posto del dimissionario Cristiano Monticone.

Salerno presidente del Consiglio, Cozzolino vice

A seguire ecco il giuramento di fedeltà alla Costituzione del nuovo sindaco Mauro, quindi è arrivato il momento dell'elezione del presidente del Consiglio comunale, che incorona Christian Salerno come successore di Diego Artuso. Nomina proposta dal capogruppo del Pd Cesare Durazzo a nome della maggioranza, che Roberto Patriti sottoscrive a nome dell'opposizione, tanto che l'elezione avviene all'unanimità. Con lo stesso metodo, Pietro Cozzolino diventa vicepresidente, indicato dalla minoranza e votato anche dalla maggioranza del Consiglio.

Tra il pubblico l'ex sindaco Montagna e Davide Nicco

A seguire i lavori erano presenti, tra i tanti, anche l'ex primo cittadino Paolo Montagna e il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco.

"La mia porta è sempre aperta - ha sottolineato il sindaco Mauro nel suo primo discorso, aprendo alla opposizione - le scelte devono essere fatte nell'interesse della comunità, se sono condivise diventa un valore aggiunto nei confronti dei cittadini".

Per le polemiche e le schermaglie politiche, come hanno testimoniato i primi interventi dei consiglieri, ci sarà tempo.