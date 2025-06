Bilanci falsi alla Città della Salute, anche la Regione parte civile

Città della salute, Regione Piemonte e associazione Anaao Assomed hanno chiesto di costituirsi parte civile questa mattina, in tribunale a Torino, all'apertura dell'udienza preliminare dell'inchiesta sui conti dell'Azienda ospedaliera. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, gli imputati sono 16 per vicende che risalgono all'epoca del vecchio management.

Tra gli imputati l'ex direttore sanitario

Fra le persone chiamate in causa figura l'ex direttore sanitario, Giovanni La Valle. Alla prossima sessione, Il 16 giugno il gup ascolterà il parere degli avvocati difensori prima di decidere se le richieste di costituzione di parte civile saranno ammesse o meno.