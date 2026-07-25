Villar Pellice celebra 50 anni degli Aib: tre giorni di festa tra volontariato, natura e solidarietà

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto la squadra Aib e di Protezione Civile di Villar Pellice festeggia i 50 anni dalla fondazione del gruppo , con una serie di eventi e iniziative patrocinati dalla Città metropolitana di Torino.

Come migliaia di altre persone che in tutto il territorio regionale dedicano buona parte del loro tempo libero al volontariato per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, gli aderenti al gruppo di Villar Pellice fanno capo al Corpo AIB del Piemonte, che opera sotto l’egida e con il sostegno della Regione. La loro azione è importante anche e soprattutto per la sorveglianza del territorio e la manutenzione della viabilità forestale, dei sentieri e dei punti di prelievo dell’acqua, per la diffusione tra i cittadini della cultura della sicurezza e della prevenzione. Nella loro costante attività di addestramento e nelle esercitazioni i volontari AIB della Protezione Civile simulano eventi anche di grande entità in termini di estensione e di danni arrecati, per essere pronti ad ogni evenienza, sia nel loro territorio che in quelli vicini e persino all’estero, com’è avvenuto recentemente durante l’emergenza incendi nella Francia del Sud.

Venerdì 31 luglio gli eventi per il cinquantennale degli AIB villaresi iniziano alle 18,30 con l’evento “Lo Yoga della sera” e proseguono alle 19,30 con la serata gastronomica dedicata agli antipasti con gnocco fritto. A seguire il gruppo i2e20 propone una serata di ballo con musica caraibica. Sabato 1° agosto a partire dalle 15 per i bambini è possibile partecipare al battesimo della sella con i pony, mentre alle 16 è in programma una dimostrazione di tiro con l'arco a cura degli Arcieri di Villar.

Alle 17 parte una passeggiata escursionistica nei boschi della Val Pellice con una guida naturalistica, mentre all’ora di cena la pizza cotta nel forno a legna e, dalle 22, la disco night con Giulia Frencia completano il programma della serata. Domenica 2 agosto alle 8,30 è invece possibile scoprire i percorsi Upslowtour nel corso dell’escursione in mountain bike o e-bikes sull’anello 6 della Comba della Lioussa. Alle 11,30 si presenta il progetto "Valle Protetta- DAE e formazione alle manovre salvavita: un territorio più sicuro per tutti" a cura del Comitato di Torre Pellice della Croce Rossa Italiana. La grande grigliata è alle 13, mentre alle 16 si esibisce il gruppo Radiorebelde Val Pellice.

Per informazioni e prenotazioni dei momenti enogastronomici si possono chiamare i numeri telefonici 3465788863, 3494682132 o 339-5487048.