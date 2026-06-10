Adduce (Lega): “Presidi fissi nei mercati e nei giardini, servono i Vigili di Quartiere”

«I cittadini ci chiedono una maggiore presenza delle istituzioni nei quartieri, nei giardini pubblici, nei mercati e nei luoghi maggiormente frequentati. Per questo abbiamo deciso di presentare una proposta concreta: riportare la Polizia Locale tra la gente, rendendola un presidio visibile e costante sul territorio» dichiara Laura Adduce, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

«Troppo spesso sentiamo parlare di episodi di degrado, vandalismi, disturbo della quiete pubblica e comportamenti che alimentano insicurezza. La risposta non può essere l’indifferenza. Serve una presenza quotidiana, capace di prevenire i problemi prima ancora che si trasformino in emergenze.»

La mozione chiede all’Amministrazione di attivare il servizio di Vigile di Quartiere, individuando le zone della città che necessitano di maggiore attenzione e garantendo una presenza programmata della Polizia Locale nei mercati, nei parchi, nelle aree commerciali e nei quartieri.

«Noi crediamo in una città dove le famiglie possano frequentare i giardini in tranquillità, dove gli anziani possano passeggiare serenamente e dove i commercianti non si sentano lasciati soli. La sicurezza è un diritto e va garantita con azioni concrete, non con gli slogan. Rivoli ha bisogno di più controllo del territorio e di una Polizia Locale sempre più vicina ai cittadini.»

La Lega continuerà a portare avanti proposte concrete per rafforzare la sicurezza urbana e migliorare la qualità della vita nei quartieri della città.