Treni ad alta velocità per Parigi, parola fine sulla fermata di Bardonecchia

Si scrive, almeno per il momento, la parola fine sulla fermata a Bardonecchia dei treni Frecciarossa e TGV diretti a Parigi. La doccia gelata sulle ambizioni e speranze di operatori turistici ed amministratori locali è arrivata per voce dell'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi , rispondendo in aula ai question time dei consiglieri Laura Pompeo (PD) e Roberto Ravello (FdI).

I convogli ad Alta Velocità per la capitale francese attualmente fanno ad Oulx per ragioni, come chiarito da RFI, meramente commerciali. "Una scelta - ha aggiunto in aula Gabusi - che può essere cambiata da proposte degli operatori del territorio". "Difficile però - ha proseguito - pensare la doppia fermata".