Dal Pinerolese al mare senza pensieri: sabato parte il nuovo bus del mare

Partirà sabato 13 giugno il nuovo bus del mare che collegherà il Pinerolese alla Liguria. L’azienda Dossetto Bus ha lanciato il nuovo servizio giovedì 28 maggio durante un incontro di presentazione che si è svolto al municipio di Osasco.
Ecco i paesi da dove si potrà partire: Barge (ala), Bagnolo Piemonte (piazza Divisione Alpina Cuneense), Bricherasio (Ponte di Bibiana), Osasco (via Pinerolo 30), Pinerolo (Mc Donald’s), Buriasco (via Macello 102), Vigone (fermata bus piazza Clemente Corte), Pancalieri (campo sportivo via Re Umberto), Casalgrasso (via Carmagnola 4), Carmagnola (via Poirino 14).
I bus arriveranno ad Albissola (via Matteotti 10), Celle Ligure (fermata 0731 di via Poggi), Varazze (viale Matteotti 19), Cogoleto (Lungomare Santa Maria 25), e al Santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano.
Nelle località marittime, Dossetto ha stretto convenzioni con alcuni stabilimenti balneari in modo che chi viaggia in bus possa accedere a prezzi agevolati. Inoltre, per i gruppi di almeno 15 persone il Santuario di Arenzano organizza delle visite personalizzate.
Per acquistare i biglietti ci si può rivolgere alle seguenti agenzie di viaggio: Beatrice Viaggi (Pinerolo), Polaris (Bagnolo Piemonte), Fulmar Travel (Luserna San Giovanni), Extra Service (Bibiana), Ciringuito Tour (Vigone). Oppure ci si può rivolgere direttamente a Dossetto scrivendo a info@dossettobus.it o telefonando al numero 348 8064429.
Il servizio è attivo il sabato, la domenica e a Ferragosto. Per info sugli orari, cliccare qui.