Moncalieri, via Moncenisio trasformata in una discarica a cielo aperto

I 'furbetti dei rifiuti', ma forse sarebbe meglio chiamarli semplicemente incivili, tornano in azione a Moncalieri e stavolta prendono di mira un tratto di via Moncenisio, trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto.

La rabbia dei residenti della zona

Mobili, materassi, ogni genere di spazzatura, abiti e sacchetti spesso rotti. Uno spettacolo davvero poco decoroso, che ha sollevato la rabbia dei residenti nei confronti di coloro che non smaltiscono correttamente attraverso i centri di raccolta. E adesso, con l'arrivo del caldo, se si comincerà ad eliminare in questo modo anche grosse quantità di cibo, il problema dei cattivi odori rischia di diventare pesantissimo.

Sui social sono in molti coloro che chiedono l’installazione delle telecamere per poter identificare gli autori di questi gesti incivili, poichè la Polizia locale spesso interviene a giochi (e danni) fatti.

Problemi anche in strada Carpice

Il problema dei rifiuti abbandonati in passato ha riguardato anche strada Carpice, ma adesso le ultime segnalazioni riguardano la presenza di erbacce e vegetazione in eccesso lungo i marciapiedi. "Non è possibile camminando dobbiamo passare in tratti che sembrano giungle", alcune delle rimostranze apparse sulle pagine Facebook del territorio.