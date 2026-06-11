Scontro tra due auto nel controviale di corso Potenza

Attimi di apprensione nella serata di ieri in zona Lucento, dove un incidente stradale ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e la temporanea chiusura del controviale per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Lo schianto si è verificato intorno alle 21 all'incrocio tra via Val della Torre e corso Potenza, un nodo viario particolarmente trafficato anche nelle ore serali. Per cause ancora da accertare, due automobili sono entrate in collisione, riportando danni significativi che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l'area interessata dall'incidente. Le operazioni hanno comportato la chiusura temporanea del controviale, con inevitabili rallentamenti alla circolazione nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita.