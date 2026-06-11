Piemonte-Francia, cresce l'alleanza sull'innovazione industriale tra AI, robotica, oda, spazio e mobilità

Il 2025 ha segnato un altro anno di crescita nei rapporti commerciali tra Italia e Francia, con un intercambio pari a 112 miliardi, in aumento del 6% rispetto al 2024. La Francia è il secondo partner commerciale dell'Italia, che è invece il suo terzo partner. Il saldo rimane positivo a favore dell’Italia per 17,6 miliardi.

Spacchettando i dati a livello regionale, la Francia si conferma primo partner commerciale per il Piemonte: nel 2025 la bilancia commerciale è positiva per 3,2 miliardi di euro. Le importazioni piemontesi dalla Francia nel 2025 sono state infatti pari a 6 miliardi di euro di cui 5,17 miliardi nelle attività manifatturiere, e di questi 1,57miliardi di euro relativi ai mezzi di trasporto. Le esportazioni sono invece state pari a 9,2 miliardi di euro, di cui 8,96 miliardi per prodotti manifatturieri, con macchinari e mezzi di trasporto che valgono da soli 3,5 miliardi di euro. Scendendo ancora di più nel dettaglio dei flussi commerciali tra Italia e Francia, nella provincia di Torino si registrano importazioni per 3,1 miliardi di euro ed esportazioni per 4,4 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi in prodotti manifatturieri, con i mezzi di trasporto che valgono 1,8 miliardi, per un saldo positivo di 582 milioni di euro.

Non solo però scambi commerciali, la Francia è infatti anche la destinazione delle acquisizioni italiane all’Estero, con 134 deal tra 2019 e 2023 e un controvalore di 35 miliardi, pari a poco meno di un quarto del valore complessivo dei 980 deal italiani all’Estero. Allo stesso modo, con oltre 100 miliardi di euro di stock di investimenti diretti, la Francia è il primo investitore in Italia. Secondo i dati elaborati dalla Camera di commercio di Torino in Piemonte operano 2.568 imprenditori di nazionalità francese, il 9,3% del totale degli imprenditori francesi in Italia. Nella provincia di Torino il numero si assesta a 1.538. Per quanto riguarda i dati delle imprese francesi in Piemonte, con l’Osservatorio delle Multinazionali estere in regione realizzato da Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, si stima nel 2023 la presenza in Piemonte di 222 MNE francesi (circa il 21% del totale in regione), per complessive 783 localizzazioni (sedi + unità locali) e circa 37.000 addetti.

Partendo da tutti questi dati, l’Ambasciata di Francia in Italia insieme al Consolato generale di Francia a Milano, con la CCI France Italie, Unione Industriali Torino, la Camera di commercio Torino con la rete EEN Enterprise Europe Network, hanno organizzato presso la sede di Torino dell’ESCP Business School “France-Piémont: un axe pour l’innovation industrielle”. Considerando che il Trattato del Quirinale, che unisce i nostri due Paesi, pone l'accento sullo sviluppo della cooperazione economica, gli obiettivi di questo incontro sono molteplici: analizzare gli scambi bilaterali e individuare le tendenze e promuovere nuove opportunità; ma anche valorizzare le sinergie tra regioni di confine e rafforzare la cooperazione transfrontaliera attraverso progetti concreti e la costruzione di partenariati durevoli; creare un forum di confronto qualificato tra istituzioni pubbliche, imprese, camere di commercio e mondo accademico.

“Il forum economico Piemonte-Francia testimonia la profondità e la vitalità del partenariato italo-francese nel cuore dell’Europa. In un momento di profonde trasformazioni industriali, i nostri due Paesi hanno più che mai interesse a unire le proprie forze per innovare, investire e costruire insieme filiere europee più sovrane, sostenibili e competitive. Il Piemonte, per la sua storia industriale, la sua capacità di innovazione e i suoi legami storici con la Francia, rappresenta un territorio naturale di questa cooperazione. Mi rallegro che questo Forum riunisca imprese, ricercatori e attori chiave attorno ai settori strategici come l’intelligenza artificiale, lo spazio, la mobilità e il lusso”, ha dichiarato l’Ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Descôtes, aprendo i lavori.

Hanno portato i loro saluti anche François Bonet, console generale di Francia a Milano, Marco Gay, presidente Unione Industriali Torino, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, Massimiliano Cipolletta, presidente Camera di commercio di Torino, Anne-Manuelle Gaillet, vicepresidente CCI France Italie Francesco Profumo, presidente ESCP, Emanuele Chieli, console onorario di Francia a Torino. I lavori sono poi proseguiti con quattro tavoli di lavoro. Il primo dedicato a IA&Manifattura ad alta robotizzazione, moderato da Antonio Calegari, direttore di AI 4 Industry ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Cap Gemini, Comau, Dassault Systèmes, Michelin, Reply, Schneider Electric Italia. Il secondo tavolo è stato dedicato a Mobilità, Innovazione & Sostenibilità, moderato da Nicola Amati, professore al Politecnico di Torino, ha visto la partecipazione di Avl Italia, Focoos AI, Iveco, Podium Advanced Tech, Sncf Voyages Italia, Stellantis. Al tavolo La moda di fronte alla concorrenza internazionale moderato da Luca Sburlati, Presidente Confindustria Moda e CEO di Pattern, hanno preso parte rappresentanti di Consorzio Magnolab, Federation haute couture et mode, H moda, Hermes, L’Oréal e Mattioli. Infine, il tavolo New space & aeronautica moderato da Fulvia Quagliotti, direttore del Piemonte Aerospace Cluster cui hanno partecipo rappresentanti di Aiko, Alpha Impulsion, Altec, Ecosmic, Thales Alenia Space, TEC e Tyvak.