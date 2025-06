Chiude il parcheggio, installati i dissuasori contro la sosta dei camper rom

Dissuasori contro il parcheggio dei camper rom. Da 48 ore l’area di sosta tra la parrocchia del Redentore e la bocciofila “Pensionati e amici” di corso Siracusa è stata interdetta al pubblico per motivi di sicurezza. Quindi oltre ai camper non possono parcheggiare nemmeno le auto dei privati.

Dopo la manifestazione

La decisione è stata presa dal Comune di Torino e dalla Circoscrizione 2 - dall’assessora alla Viabilità, Chiara Foglietta, dal presidente Luca Rolandi e dal coordinatore alla Viabilità, Alessandro Nucera - a seguito di un sopralluogo e delle delle proteste maturate nel quartiere. Emerse in modo chiaro e diretto durante l’ultima manifestazione contro il degrado a Mirafiori Nord, con punto nevralgico in piazza Livio Bianco, organizzata dal comitato di zona. Lungo corso Siracusa sono stati installati dei dissuasori piramidali mentre al fondo di via Del Prete, altezza via Don Grioli, sono comparse delle transenne che impediscono ai mezzi (in primis ai carro attrezzi che sostano nell’area) di fare manovra.

Soluzione temporanea

Quella dei dissuasori, tuttavia, sarà una soluzione temporanea e non definitiva. L’intenzione dell’amministrazione è quella di riaprire il parcheggio una volta terminati i lavori di restyling della bocciofila, affidata all’associazione Anffas. Decisione che sta bene anche ai cittadini che al momento si vedono privati di molti posti auto, utili per il quartiere o semplicemente per chi vuole andare al vicino mercato.