I “crimini di guerra” del Re Sole: se ne parla a Tavagnasco

Quando nel 1704 l’armata di Vendome scese in Italia il Piemonte subì azioni terribili. Anche al tempo dell’assedio di Ivrea i soldati francesi si mossero nel Canavese e non mancarono di giungere a Tavagnasco dove fecero vittime e danni per ruberie, incendi ed altro. Della guerra di successione per il trono di Spagna si è sempre parlato ma poco dal punto di vista della gente comune, dei sacerdoti, dei contadini e della popolazione. Ne ha scritto Alessandro Mella nel recente libro “Nel nome del Re Sole - Cenni storici su crimini, danni ed angherie del nemico nel Piemonte in guerra e nell’alta Italia (1700-1709)”.

L’autore ne parlerà, presentando il volume, a Tavagnasco il 19 giugno alle ore 20.45 presso la Confraternita del Gesù. La conferenza, ad ingresso libero, è stata organizzata dalla biblioteca con il concorso dell’amministrazione comunale. La popolazione è invitata a partecipare per esplorare un momento quasi dimenticato della storia della comunità e del Piemonte

