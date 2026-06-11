Sul filo del circo: Grugliasco torna capitale del circo contemporaneo

Il parco culturale Le Serre di Grugliasco torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24esima edizione di Sul Filo del Circo, in programma dal 13 giugno al 5 luglio. Un festival che, anno dopo anno, si conferma il più longevo del settore in Italia e uno dei più rappresentativi a livello europeo, grazie alla direzione artistica di Paolo Stratta e all’organizzazione del Centro nazionale di produzione blucinQue Nice, in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Tra il Cirque Lili e lo Chapiteau Vertigo, due luoghi simbolo della vocazione circense di Grugliasco, il festival accoglierà oltre 50 artisti provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, danza aerea, giocoleria e creazioni site-specific.

Un festival sempre più internazionale

Grazie alla collaborazione con FEDEC, la principale rete internazionale dedicata alla formazione nelle arti circensi, Sul Filo del Circo ospiterà giovani talenti selezionati da oltre venti scuole di circo contemporaneo di tutto il mondo. Un progetto che rafforza la vocazione europea di Grugliasco come luogo di formazione, ricerca e creazione artistica, trasformando il festival in un vero crocevia tra generazioni, linguaggi e visioni.

L'apertura

Il viaggio comincia il 13 e 14 giugno con Tutti in valigia di Luigi Ciotta, spettacolo di teatro fisico e clownerie ambientato in un immaginario albergo anni Trenta. Il 20 giugno arrivano: GreenkedIn – Miraggio del Duo Sisu, dedicato a scenografie eco-innovative; Batman non vola di Andrea Loreni, conferenza-spettacolo che intreccia funambolismo e filosofia. Il 21 giugno è la volta di Manoviva di Girovago e Rondella – Teatri Mobili, un microcosmo poetico ospitato in un camion-teatro.

Dal 26 giugno il cuore pulsante del festival

Da venerdì 26 giugno prende avvio la programmazione internazionale, con produzioni, creazioni emergenti e appuntamenti di networking.

26 giugno – Quello che rimane nell’aria

Allo Chapiteau Vertigo, l'Accademia Cirko Vertigo presenta una creazione che intreccia palo cinese, cerchio aereo, tessuti, corda molle, giocoleria, verticalismo, danza e roue Cyr.

27 giugno – L'eco del gesto

Secondo appuntamento dedicato ai giovani interpreti dell’Accademia, un racconto corale su corpo, identità e trasformazione.

Il progetto Cabaret Fedec

Uno dei nuclei centrali dell'edizione è il Cabaret Fedec, nato dalla collaborazione tra Accademia Cirko Vertigo e Fedec. Due appuntamenti: Cabaret Fedec Lili – 27 e 28 giugno al Cirque Lili; Cabaret Fedec Soar – 4 e 5 luglio allo Chapiteau Vertigo.

In scena giovani artiste e artisti selezionati tra oltre 70 candidature provenienti da accademie come ESAC Bruxelles, Fontys, Académie Fratellini, NICA Australia, SKH Stoccolma, FLIC Torino.

Le compagnie e i maestri

Il festival ospita anche figure di rilievo internazionale: 28 e 29 giugno – Cose a caso, far caso alle cose L’illusionismo poetico di Andrea Speranza tra luce e materiali effimeri.

30 giugno – Magari ci fosse il sole Creazione dell’Accademia Cirko Vertigo con la regia di Jérôme Thomas, maestro del nouveau cirque europeo.

1 e 2 luglio – 3Clowns La compagnia francese Les Bleus de travail rende omaggio alla grande tradizione clownesca.

4 e 5 luglio – Pasto L’Instituto Nacional de Artes do Circo del Portogallo chiude il festival con uno spettacolo che intreccia acrobatica, memoria rurale e paesaggio.

Il progetto GreenkedIn

Tre presentazioni dedicate a pratiche artistiche sostenibili: Miraggio – Duo Sisu, Manoviva – Girovago e Rondella e Chapiteau Memoir – Duo Betù e Francesca Casassa Vigna. Un percorso che unisce circo, ecologia e innovazione scenografica.

Le voci del festival

Il direttore artistico Paolo Stratta sottolinea il valore del dialogo tra maestri e nuove generazioni, mentre l’assessora alla Cultura Anastasia Guarna evidenzia il ruolo strategico del festival per il territorio. Per Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo, Sul Filo del Circo è un’occasione per scoprire eccellenze italiane e internazionali. Il presidente FEDEC Carlos Vianna definisce il Cabaret FEDEC "un trampolino di lancio per la prossima generazione di artisti circensi".

Informazioni

Sul Filo del Circo, 13 giugno–5 luglio, Cirque Lili e Chapiteau Vertigo Parco Le Serre, via Tiziano Lanza 31 – Grugliasco