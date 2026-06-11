Just oltre le mura: per il secondo anno consecutivo Just The Woman I Am porta i propri valori all'interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”

Nella giornata di oggi la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino ha accolto la seconda edizione di Just oltre le mura, appuntamento promosso nell’ambito del progetto Just The Woman I Am. L’iniziativa ha portato all’interno della struttura penitenziaria attività e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione, alla diffusione di corretti stili di vita, all’inclusione e alla promozione della parità di genere, confermando l’impegno del progetto nel raggiungere contesti e comunità differenti.

L'evento dedicato alla promozione del benessere e dell'inclusione, realizzato dal CUS Torino, con il supporto della Direzione della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” e del personale dell'Istituto, ha registrato la partecipazione di oltre 70 persone tra detenuti, detenute e membri dello staff della struttura. Il programma ha previsto una camminata ludico-motoria non competitiva lungo il perimetro interno del carcere, preceduta da esercizi di riscaldamento guidati dagli istruttori del CUS Torino. La manifestazione si è conclusa con un momento di condivisione e socialità, durante il quale tutti i partecipanti hanno potuto usufruire di un ristoro offerto grazie al contributo di Battaglio.

La giornata ha rappresentato un significativo momento di aggregazione e benessere condiviso, inserendosi nel percorso di avvicinamento alla prossima edizione di Just The Woman I Am, prevista nel 2027. L'iniziativa ha inoltre messo in luce il ruolo fondamentale di progetti che favoriscono l'inclusione e la partecipazione attraverso lo sport, promuovendo al contempo salute, prevenzione e responsabilità sociale, in linea con la missione portata avanti dal CUS Torino, dall’Università di Torino e dal Politecnico di Torino.

“La continuità di Just Oltre le Mura rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Riccardo D'Elicio, Presidente del CUS Torino - Attraverso Just The Woman I Am vogliamo portare i valori della prevenzione, dell'inclusione e del benessere in ogni contesto della società, compresi quelli più fragili e delicati. Essere presenti all'interno della Casa Circondariale significa offrire un'opportunità di partecipazione e condivisione, promuovendo la centralità della persona e il valore delle relazioni. È un piccolo ma significativo contributo per mantenere vivo il legame con la comunità e alimentare prospettive di crescita e reinserimento sociale. Un ringraziamento alla direttrice della casa circondariale “Lorusso e Cutugno” Elena Lombardi Vallauri per aver permesso l’organizzazione di questo bellissimo evento, alla Vice Direttrice Maria Luisa Landi, al comandante e a tutto il personale dell’istituto per la loro disponibilità”.

Le parole della Vice Direttrice della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, Dott.ssa Maria Luisa Landi: “questa manifestazione vuole essere non solo un’occasione di incontro e partecipazione, ma anche un momento di riflessione. Lo sport insegna il rispetto delle regole, dell’impegno e della convivenza, valori fondamentali che possono accompagnare ogni persona anche al di fuori di questo contesto, contribuendo a costruire percorsi di crescita e di reinserimento. All’interno dei padiglioni è stata sviluppata una programmazione strutturata di attività fisiche e sportive. Tra queste, il calcetto rappresenta un esempio significativo: è ormai entrato a far parte della quotidianità dei detenuti, favorendo socializzazione, benessere e senso di responsabilità”.

Just oltre le mura conferma come la collaborazione tra università, sport e istituzioni possa rappresentare un efficace strumento di crescita collettiva, capace di promuovere benessere, inclusione e nuove opportunità di partecipazione sociale.