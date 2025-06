Scippa la collanina a un anziano, consigliere di Circoscrizione eroe ferma il ladro

La polizia intervenuta in piazza Savoia (nel tondo il consigliere Caputo)

Momenti di tensione questa mattina, intorno alle ore 11, in piazza Savoia, dove un uomo di 65 anni è stato aggredito da un giovane nordafricano che gli ha strappato la collanina d’oro dal collo. L’anziano ha reagito, nel tentativo di difendere il ciondolo legato alla memoria del padre, dando il via a una colluttazione nei pressi del bar Savoy.

A porre fine alla scena è stato Walter Caputo, consigliere della Circoscrizione 4, che si trovava casualmente in zona. Insieme a lui è intervenuto anche Basilio Barbieri, segretario di Forza Italia per la Circoscrizione 1. I due hanno bloccato il ladro per qualche minuto, riuscendo a fargli restituire la collanina alla vittima.

“Abbiamo chiamato subito la polizia, ma nel frattempo l’uomo è riuscito a divincolarsi ed è fuggito”, ha raccontato Caputo che ha aggiunto "Ho aiutato una persona che in quel momento era indifesa, ho visto la scena da lontano e sono intervenuto con il mio collega". Le forze dell’ordine, giunte poco dopo sul posto, sono riuscite (grazie alle immagini del consigliere Caputo) a rintracciare il sospetto nei pressi di piazza della Repubblica, a poca distanza dal luogo dell’aggressione.

Fortunatamente, la collanina è stata recuperata, ma il ciondolo - a cui la vittima teneva - risulta ancora disperso.