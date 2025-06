Dal controverso bacio di Times Square al ritratto di Hoppenheimer: 170 scatti di Alfred Eisenstaedt a Camera

“Quell’uomo era molto forte. Io non lo stavo baciando. Fu lui a baciare” sono le parole di Greta Zimmer Friedman in un’intervista rilasciata nel 2016 alla Library of Congress sulla celebre foto scattata da Alfred Eisenstaedt il giorno dei festeggiamenti della resa del Giappone il 14 agosto 1945. Un’affermazione che ha tolto parecchio romanticismo all’immagine, per tutti simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale.

A 30 anni dalla sua morte

Lo scatto del bacio fa parte di una serie di fotografie scattate quel giorno da Alfred Eisenstaedt e in mostra fino al 21 settembre da Camera in un percorso espositivo che raccoglie oltre 170 scatti, dai primi realizzati in Europa, fino ai Servizi per la rivista Life.

Un’occasione per osservare il lavoro del reporter a trent’anni dalla sua morte, a venticinque dall’ultima mostra in Italia e a ottanta dal celebre e controverso scatto di Times Square. Oltre al bacio, in mostra si trovano le immagini realizzate in Germania negli anni Trenta, da quelle all’aristocrazia in vacanza a Saint Mortiz fino all’inquietante ritratto di Joseph Goebbles e all’incontro tra Mussolini e Hitler.

Al 1935 risalgono le foto che documentano il progresso della società americana, una volta emigrato negli Usa in seguito alle leggi razziali. E poi ancora i grandi ritratti a J. Robert Hoppenheimer, Albert Einstein, Sophia Loren.

“Credo che Eisenstaedt avesse grande fiducia nella capacità della fotografia di creare spazi comunitari. La comunità per lui è più forte del singolo” commenta la curatrice Monica Poggi che con questa esposizione finisce il suo percorso di collaborazione con Camera: “Felice di chiudere questo percorso durato sei anni con questa mostra”.

Le prossime mostre

Tra le prossime mostre dedicate ai grandi fotografi del secolo scorso a Camera annunciata quella su Edward Weston, che arriverà la prossima primavera, e a Lee Miller, in arrivo quest’autunno. Il 4 luglio nella project room dieci anni della masterclass della Ecp.

Per info: https://camera.to.