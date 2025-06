Tensione in Circoscrizione 8 sulle commissioni vacanti: Italia Viva va all’opposizione dopo lo strappo con il Pd

"Apprendiamo con grande rammarico la decisione incomprensibile e unilaterale del Partito Democratico di escludere Italia Viva dalla Giunta della Circoscrizione 8, nonostante il nostro partito rappresenti il secondo gruppo di maggioranza per numero di consiglieri. Ancora più sorprendente è la scelta di accogliere in maggioranza una consigliera eletta nelle file di Ugo Mattei (Serena Fiorelli), che ha condotto una campagna elettorale in opposizione al sindaco, Stefano Lo Russo". Sono le parole pronunciate da Davide Neku, segretario cittadino di Italia Viva Torino. Nel mirino l'attuale situazione della Circoscrizione 8 che mercoledì si è ulteriormente appesantita.

"Proposto Lupi"

"Dopo mesi in cui diverse commissioni circoscrizionali sono rimaste scoperte, Italia Viva aveva proposto il consigliere Alessandro Lupi, figura di grande esperienza con 35 anni di servizio come consigliere di Circoscrizione, per contribuire attivamente al lavoro della Giunta. Tuttavia, il Pd ha respinto ogni nostra offerta di collaborazione - ribadisce Neku -. È evidente che il Partito Democratico abbia scelto di spostare l’asse politico della maggioranza circoscrizionale ulteriormente a sinistra, escludendo Italia Viva da un progetto che abbiamo sostenuto con lealtà e impegno. Nonostante questa decisione, Italia Viva ribadisce il proprio sostegno al sindaco Lo Russo, continuando a lavorare per il bene della Circoscrizione 8 e dei cittadini torinesi, fedeli ai nostri valori e alle nostre proposte per una Torino più dinamica e inclusiva".

Polemiche in Consiglio

Nell'ultimo Consiglio della Circoscrizione 8, a tal proposito, proprio il consigliere Lupi - durante le comunicazioni - aveva ufficializzato il passaggio del gruppo (Lista Civica per la 8, che comprende al suo interno anche il consigliere Roberto Passadori) in minoranza. In polemica contro la mancata decisione della Giunta di affidare uno dei due coordinamenti scoperti (Sanità e Sport/Cultura) proprio alla lista civica. La Quinta commissione è vacante da un anno (dalle dimissioni di Enrico Foietta) mentre la Quarta da quattro mesi (da quando l'ex coordinatrice Noemi Petracin ha fatto un passo indietro).