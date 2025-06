Scintille da un flessibile innescano incendio boschivo, identificato l'autore

È stato identificato l’autore dell’incendio boschivo avvenuto lo scorso 1° maggio 2025 nei territori di Baldissero Canavese e Vidracco, all’interno del sito di Rete Natura 2000 “Monti Pelati e Torre Cives”, un’area protetta di grande pregio ambientale.

Le indagini, condotte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Oulx con il supporto del Nucleo di Pont Canavese, sono partite immediatamente nell’ambito del servizio di emergenza ambientale 1515. Grazie a un'attenta ricostruzione dei fatti e alle testimonianze raccolte sul posto, è stato possibile risalire all’origine dell’incendio.

Cosa è successo

Secondo quanto accertato, durante alcuni lavori di manutenzione alla linea elettrica, un operaio avrebbe utilizzato un flessibile per tagliare pali in cemento, generando scintille che hanno dato il via alle fiamme. Le condizioni meteo favorevoli alla propagazione e la particolare morfologia del terreno - caratterizzata da vegetazione rada e clima più secco -hanno favorito il rapido sviluppo dell’incendio, che ha coinvolto circa 8 ettari di superficie boschiva.

Le operazioni di spegnimento e bonifica, coordinate dai vigili del fuoco e dai volontari Aib della Regione Piemonte con il supporto di un mezzo aereo, si sono concluse in serata. Fondamentale è stato l’intervento immediato della pattuglia dei Carabinieri Forestali, che ha permesso di identificare tempestivamente il punto d’innesco e raccogliere elementi utili all’inchiesta.

La segnalazione alla Procura

L’operaio è stato segnalato alla Procura di Ivrea per incendio boschivo colposo. Si ricorda che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e ogni valutazione è da considerarsi provvisoria, in attesa degli sviluppi giudiziari.

Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale ricorda l’importanza delle attività di prevenzione degli incendi e del rispetto delle buone pratiche ambientali. È fondamentale non gettare mozziconi di sigaretta, non accendere fuochi in aree boschive e fare attenzione all’uso di strumenti che possano generare scintille, soprattutto in presenza di condizioni meteo favorevoli alla propagazione delle fiamme.