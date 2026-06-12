Vinicola Arno: passione, eco-sostenibilità e ospitalità di charme nel cuore del Monferrato

Nel panorama enologico del Monferrato astigiano, Vinicola Arno si distingue come un progetto giovane e dinamico, capace di unire l'amore per il territorio, un profondo impegno verso la viticoltura eco-sostenibile e un'accoglienza turistica di alto profilo. Situata nello straordinario anfiteatro naturale di Mombercelli, all'interno di un'area dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, l'azienda rappresenta l'incontro ideale tra la tutela dell'ambiente e la produzione di vini pregiati e pluripremiati.

Il ritorno alle radici e la nascita del progetto

La storia di Vinicola Arno nasce da un viaggio a ritroso nel tempo e negli affetti. La cantina è stata fondata da Mara e Michael Arno, spinti dal forte desiderio di riscoprire e vivere appieno le proprie radici italiane e portoghesi. Michael, originario dell'Emilia Romagna, e Mara, proveniente da Porto e dalla celebre valle del Douro, hanno unito la loro comune e viscerale passione per il vino, il cibo e la cultura locale per dare vita a una nuova e stimolante avventura tra i filari piemontesi nella pregiata zona del Nizza Barbera.

Stabilitisi a Mombercelli, in un territorio che vanta una tradizione vitivinicola complessiva di oltre 200 anni, i fondatori hanno voluto offrire il proprio personale e moderno contributo a questa storica eredità. Giorno dopo giorno, il team si prende cura di cinque ettari di terreno coltivati a vigneto. Questo lavoro quotidiano viene portato avanti intrecciando un metodo di coltivazione rigoroso con il massimo rispetto per l'esperienza e i segreti di chi lavora questa terra da anni. Nel divenire delle generazioni, le viti della tenuta hanno sviluppato una spiccata longevità e un'acidità vibrante, marchi di fabbrica inconfondibili che solo i grandi vini di questo territorio sanno esprimere e lasciare impressi nel calice.

L'impegno per l'eco-sostenibilità in vigna e in cantina

Fin dal principio, la filosofia produttiva di Vinicola Arno si è basata su una promessa chiara e imprescindibile: operare in modo strettamente eco-sostenibile. Il profondo rispetto per la natura si traduce in pratiche agronomiche attente alla salute della terra e della biodiversità. All'interno della cantina, considerata il vero cuore pulsante dell'azienda, vengono custoditi con cura e precisione i segreti della vinificazione e dell'affinamento. È qui che i grappoli, raccolti e selezionati con grande cura in campo, si trasformano in vini pregiati capaci di esprimere l'autenticità del terroir di origine.

La gamma dei vini proposti da Vinicola Arno si concentra sulle denominazioni più importanti e caratteristiche della zona, con un focus d'eccellenza sul vitigno principe del territorio, la Barbera, affiancato da ricercate varietà a bacca bianca. La produzione include:

· Desolina ( Barbera d'Asti DOCG )

· Maria Augusta (Barbera d'Asti Superiore DOCG)

· Lorella (Nizza DOCG)

· Leone (Nizza DOCG Riserva)

· Monferrato DOC Bianco "Bilotto" (un raffinato blend bianco)

· Elvira (Piemonte DOC Rosato)

A partire dalla vendemmia 2025 la produzione dei vini è certificata biologica.

Un successo testimoniato da oltre 60 premi

La dedizione e la cura minuziosa applicate in ogni singola fase della filiera hanno permesso a Vinicola Arno di bruciare le tappe e di posizionarsi rapidamente ai vertici della critica enologica. Le uve della tenuta producono infatti vini d'eccellenza che, in pochissimi anni dalla fondazione, hanno saputo raccogliere un successo straordinario, collezionando più di 60 premi nazionali e internazionali.

Enoturismo ed Esperienze di Charme a Villa Arno

Vinicola Arno non è soltanto sinonimo di grandi vini, ma rappresenta anche un'esperienza completa e accattivante di accoglienza enoturistica. La cantina offre diversi livelli di tour e degustazioni guidate, pensati per accogliere gruppi da 2 a 20 partecipanti (con servizi strutturati in lingua inglese e piena accessibilità).

Le Winery Experiences permettono agli ospiti di immergersi nella quiete del Monferrato attraverso un tour che prosegue in vigna e poi in cantina, dove si esplorano nel dettaglio i metodi di coltivazione dei vitigni, i processi di produzione e il lavoro di affinamento nella barricaia. I percorsi si concludono con la degustazione dei vini pluripremiati della tenuta, sempre sapientemente accompagnati da abbinamenti culinari con i migliori prodotti tipici locali.

Per chi desidera un soggiorno esclusivo e un'immersione totale nell'atmosfera della tenuta, la struttura propone l'ospitalità d'élite di Villa Arno. Descritta come un'autentica oasi di relax dove spazio, eleganza e romanticismo si fondono, la Villa è la location ideale per una fuga di coppia, un weekend in famiglia o una vacanza con gli amici.

La dimora dispone di:

· Cinque ricercate camere doppie

· Un'ampia e confortevole zona living

· Una spaziosa cucina open space concepita come cornice sofisticata per momenti conviviali

La vicinanza immediata alla tenuta consente agli ospiti di Villa Arno di passeggiare liberamente tra i suggestivi vigneti che circondano l'abitazione, godendo appieno dei paesaggi incontaminati della Valmanella e vivendo l'esperienza della winery a 360 gradi.

Per informazioni, contatti e prenotazioni:

Vinicola Arno S.r.l.

· Sito Web Ufficiale: https://vinicolaarno.com/

· Sede Agricola e Cantina: Via Nizza 1090 (Strada Cavino/Via Valmanella), 14047 Mombercelli (Asti) — Monferrato, Piemonte, Italia

· Contatti email: info@vinicolaarno.com















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